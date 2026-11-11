Wetterumschwung: Regenfront erreicht Kärnten

Das Wetter zeigt sich am Donnerstag in Kärnten von seiner trüben Seite. Zunehmende Bewölkung aus dem Süden verdrängt die letzten Sonnenstrahlen und bringt vielerorts Niederschlag.

Zu Tagesbeginn halten sich in den Tälern stellenweise noch Nebel- und Hochnebelfelder, während der Himmel von Süden her zügig eintrübt. Frühe Sonnenstrahlen gehören damit rasch der Vergangenheit an. „Ab dem mittleren Vormittag können vor allem entlang der südlichen Grenze und in Oberkärnten erste Regentropfen fallen“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria.

Kräftiger Regen erwartet

Nachmittags verstärken sich die Niederschläge kontinuierlich und erfassen bis zum Abend das gesamte Bundesland. Vor allem in den südlichen Regionen kommt es zunehmend zu ergiebigem Regen. Dazu weht teils noch leicht föhniger Süd- bis Westwind. „Schnee fällt tagsüber nur oberhalb von rund 2.400 Meter Seehöhe“, so die Fachleute weiter. Nach Tiefstwerten von 3 bis 7 Grad klettert das Thermometer tagsüber nochmals auf 7 bis 11 Grad.