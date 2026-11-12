Kärntner Bauer im Gefühlschaos: Zwei Hofdamen kämpfen um Thomas

Wer erobert das Herz des Kärntner Bauern Thomas? Diese Frage könnte sich in der nächsten Folge der ATV-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ entscheiden. Der 26-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt hat die Qual der Wahl: Sowohl Selina (24) als auch Christine (24) haben es ihm angetan. Doch für welche der beiden Frauen empfindet er mehr? Genau das versucht Thomas in der neuen Folge am Mittwoch herauszufinden.

Zwischen den Hofdamen herrscht Konkurrenzkampf

Leicht fällt Thomas die Entscheidung nicht, seine beiden verbliebenen Hofdamen liegen bei ihm gleichauf. Um herauszufinden, mit welcher Frau er sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen könnte, lädt er Selina und Christine zu einem Ausflug an den See ein. Dabei wird deutlich, dass die beiden Frauen nicht unbedingt auf einer Wellenlänge liegen. „Beste Freundinnen werden die beiden Frauen nicht mehr, der Konkurrenzkampf ist deutlich spürbar“, heißt es in einer Presseaussendung des Senders. Thomas versucht dennoch, die beiden besser kennenzulernen und Klarheit über seine Gefühle zu gewinnen.

Plötzlich ist sogar von Hochzeit die Rede

Besonders spannend wird es, als Thomas seine beiden Hofdamen seiner Familie und seinen Freunden vorstellt. In ausgelassener Runde kommen die Frauen auch mit den Eltern des 26-Jährigen ins Gespräch. Dabei geht es schnell um mehr als nur die bisherigen Erlebnisse auf dem Hof. Wie könnte ein gemeinsames Leben mit Thomas aussehen? Wäre eine der beiden Frauen bereit, dauerhaft auf den Hof zu ziehen? Sogar das Thema Hochzeit kommt zur Sprache.

Wer wird Thomas’ Nummer eins?

Am Ende des Tages soll Thomas schließlich eine Entscheidung treffen und seiner Herzensdame verraten, dass sie seine Nummer eins ist. Ob Selina oder Christine das Rennen macht, erfährst du heute Abend. Auch bei den anderen Bauern stehen in der neuen Folge wichtige Entscheidungen an. In Tirol muss Biobauer Alex (28) die erste seiner Hofdamen nach Hause schicken. Bauer Kevin (34) und sein Hofherr Max (28) genießen hingegen ihre Zweisamkeit und kommen sich immer näher. Zu sehen ist die neue Folge von „Bauer sucht Frau“ am Mittwoch, dem 11. November 2026, um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.