Unbekannte drangen in Haus ein und stahlen Tresor

Am frühen Abend des 11. November 2026 kam es im Bezirk Wolfsberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bisher unbekannten Täter schlugen bereits zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr zu und entkamen mit einem Tresor.

Gestern kam es in Wolfsberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Gestern kam es in Wolfsberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Um in das Gebäude zu gelangen, zwangen die Einbrecher im Erdgeschoss ein Badezimmerfenster auf. Im Inneren durchsuchten sie anschließend sämtliche Räumlichkeiten des Hauses. Dabei öffneten die Täter Kästen und rissen zahlreiche Laden heraus.

Schadenshöhe noch unklar

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stahlen die Unbekannten einen Möbeltresor. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ausfällt, steht aktuell noch nicht fest. Die Polizei ermittelt weiter nach den flüchtigen Tätern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 06:24 Uhr aktualisiert