Tankstellen-Mitarbeiter täuscht monatelang Gasflaschen-Rückgabe vor

Ein Mitarbeiter einer Tankstelle im Bezirk St. Veit an der Glan steht unter gewerbsmäßigen Betrugsverdacht. Über mehrere Monate hinweg soll er seinen Arbeitgeber um mehrere tausend Euro geschädigt haben.

Über mehrere Monate hinweg soll ein Mitarbeiter einer Tankstelle im Bezirk St. Veit die Rückgabe von Gasflaschen vorgetäuscht haben.

Über mehrere Monate hinweg soll ein Mitarbeiter einer Tankstelle im Bezirk St. Veit die Rückgabe von Gasflaschen vorgetäuscht haben.

Der Vorfall erstreckt sich über den Zeitraum vom 22. Mai bis zum 6. November 2026. Dem Mann wird vorgeworfen, in diesen Monaten mehrfach die Rückgabe leerer Gasflaschen vorgetäuscht zu haben. Der Angestellte soll sich so selbst bereichert haben.

Einkäufe im eigenen Betrieb

Das erbeutete Geld behielt der Verdächtige jedoch nicht nur in der Tasche, sondern setzte es direkt wieder um. Laut Ermittlungsstand kaufte er sich mit dem Rückgabegeld regelmäßig Lotterieprodukte sowie Lebensmittel. Insgesamt entstand der Tankstelle ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. heißt es vonseiten der Polizei.