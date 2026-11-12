Teure Hoffnung: Kärntnerin zahlt zehntausende Euro für Date mit „Schauspieler“

Die Aussicht auf ein Treffen mit einem berühmten Schauspieler endete für eine 35-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau bitter ...

Eine 35-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau überwies einem vermeintlichen Schauspieler über Monate hinweg mehrere zehntausend Euro und Bitcoin.

Eine 35-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau überwies einem vermeintlichen Schauspieler über Monate hinweg mehrere zehntausend Euro und Bitcoin.

Eine 35-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau wurde Opfer eines kostspieligen Internetbetrugs. Ein bisher unbekannter Täter, gab sich als beliebter Schauspieler aus und lockte sie mit der Aussicht auf ein persönliches Treffen in die Falle.

Nachrichten via Social Media

Die Masche begann bereits im Juni 2026 über soziale Medien. Der Unbekannte schrieb die 35-Jährige an und gab sich im Chat als bekannter Schauspieler aus. Nach einem längeren Austausch bot der falsche Prominente der Kärntnerin ein Treffen an. Dieses sollte sie über seine angebliche Agentur vereinbaren.

Immer neue Geld-Forderungen und Bitcoins

Für das Treffen musste die Frau zunächst mehrere Geldbeträge überweisen. Doch der Täter stellte immer wieder neue Forderungen: Er verlangte zusätzliche Zahlungen für angebliche Gebühren und kostenpflichtige Genehmigungen. Neben klassischen Überweisungen forderte er auch Transaktionen in Bitcoin. Insgesamt überwies die 35-Jährige dem Unbekannten mehrere zehntausend Euro. Die Ermittlungen der Polizei laufen.