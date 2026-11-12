Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©LM Leo Maximilian Kuternig
Das Bild auf 5min.at zeigt einen angenagten Baum.
In der Nacht lag in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See ein Baum auf einer Straße.
Steindorf am Ossiacher See
12/11/2026
Feuerwehreinsatz

Biber löst Einsatz aus – sorgt für blockierte Straße

Am heutigen Donnerstag, dem 12. November 2026, heulten bereits um 4.32 Uhr die Sirenen der Freiwilligen Feuerwehr Steindorf.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Unter dem Einsatzstichwort „Baum auf Fahrbahn“ rückten die Florianis umgehend auf die L50 Bleistätter Moor Straße aus, um die blockierte Strecke freizumachen, teilt die Feuerwehr Steindorf gegenüber 5 Minuten mit.

Umgestürzter Baum

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte der FF Steindorf (TLF-A 1000) sowie der Polizeiinspektion Bodensdorf rasch Zugang zur Gefahrenstelle. Der umgestürzte Baum ließ sich von den Helfern zügig und komplett ohne den Einsatz von Maschinen oder schweren Geräten von der Fahrbahn räumen.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen angenagten Baum.
©LM Leo Maximilian Kuternig |
Am heutigen Donnerstag, dem 12. November 2026, heulten bereits um 4.32 Uhr die Sirenen der Freiwilligen Feuerwehr Steindorf.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen angenagten Baum.
©LM Leo Maximilian Kuternig |
Der umgestürzte Baum ließ sich von den Helfern zügig und komplett ohne den Einsatz von Maschinen oder schweren Geräten von der Fahrbahn räumen.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 09:16 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at