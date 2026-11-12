Biber löst Einsatz aus – sorgt für blockierte Straße

Am heutigen Donnerstag, dem 12. November 2026, heulten bereits um 4.32 Uhr die Sirenen der Freiwilligen Feuerwehr Steindorf.

In der Nacht lag in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See ein Baum auf einer Straße.

In der Nacht lag in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See ein Baum auf einer Straße.

Unter dem Einsatzstichwort „Baum auf Fahrbahn“ rückten die Florianis umgehend auf die L50 Bleistätter Moor Straße aus, um die blockierte Strecke freizumachen, teilt die Feuerwehr Steindorf gegenüber 5 Minuten mit.

Umgestürzter Baum

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte der FF Steindorf (TLF-A 1000) sowie der Polizeiinspektion Bodensdorf rasch Zugang zur Gefahrenstelle. Der umgestürzte Baum ließ sich von den Helfern zügig und komplett ohne den Einsatz von Maschinen oder schweren Geräten von der Fahrbahn räumen.

©LM Leo Maximilian Kuternig | Am heutigen Donnerstag, dem 12. November 2026, heulten bereits um 4.32 Uhr die Sirenen der Freiwilligen Feuerwehr Steindorf. ©LM Leo Maximilian Kuternig | Der umgestürzte Baum ließ sich von den Helfern zügig und komplett ohne den Einsatz von Maschinen oder schweren Geräten von der Fahrbahn räumen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 09:16 Uhr aktualisiert