Enge Verbindung trotz Brexit: Britischer Botschafter besuchte Kärnten

Hoher diplomatischer Besuch in der Kärntner Landesregierung: Der Botschafter des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, Nick Pickard, stattete Landeshauptmann Daniel Fellner am Mittwoch einen Besuch ab.

Der Botschafter des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, Nick Pickard, besuchte gestern erstmals Landeshauptmann Daniel Fellner.

Der Botschafter des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, Nick Pickard, besuchte gestern erstmals Landeshauptmann Daniel Fellner.

Trotz des Brexits pflegen Österreich und Großbritannien enge Beziehungen in Bereichen wie Wirtschaft, Wissenschaft,Sicherheit und Tourismus – wovon auch Kärnten profitiert.

Kärntens Wasserschiene und Drohnenhalle im Fokus

Bei dem Treffen gab Fellner seinem Gast einen Einblick in die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Landes. Als Beispiel für den Kampf gegen den Klimawandel präsentierte der Landeshauptmann die sogenannte Wasserschiene. Da Kärnten zwar wasserreich, das Wasser aber während Dürreperioden schlecht verteilt sei, entstehe eine riesengroße Ringleitung für Landwirtschaft und Wirtschaft. Zudem hob Fellner die hohe Lebensqualität sowie den Forschungsstandort hervor: Im Klagenfurter Lakeside Park befindet sich laut dem Technologiereferenten die größte Indoor-Drohnenhalle Europas.

Gedenken auf Friedhöfen in Klagenfurt und Völkermarkt

Anlässlich des britischen Gedenktags „Remembrance Day“ am zweiten Sonntag im November verband Pickard seine Reise auch mit einem historischen Rückblick. Der Diplomat besuchte den Commonwealth-Kriegsfriedhof in Klagenfurt sowie den Friedhof in Völkermarkt, wo rund 600 gefallene Soldaten des ehemaligen britischen Weltreichs begraben liegen. „Für mich ist das mehr als ein Pflichttermin“, betonte Pickard.

Großbritannien kehrt 2027 zu Erasmus+ zurück

Mit Blick auf die Zukunft strich der Botschafter die Bedeutung der Europäischen Union „Die Stimmung in der britischen Gesellschaft ist mehrheitlich pro-europäisch“, so der Botschafter. Als konkretes Zeichen für engere Beziehungen nimmt das Vereinigte Königreich ab 2027 auch wieder am europäischen Bildungsprogramm Erasmus+ teil.

©LPD Kärnten/Wajand | Der Botschafter des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, Nick Pickard, stattete Landeshauptmann Daniel Fellner am Mittwoch seinen Antrittsbesuch ab

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 11:34 Uhr aktualisiert