Italientief bringt kräftigen Regen und Schnee nach Kärnten

Ein Italientief bringt von Donnerstag auf Freitag Regen und Schnee nach Kärnten. Besonders nachts schüttet es über mehrere Stunden lang kräftig.

Wie berichtet, greifen ab Donnerstagnachmittag ein Italientief aus Süden und eine Kaltfront aus Norden ins Wettergeschehen ein. Bereits am Nachmittag setzt in Kärnten verbreitet Regen ein. Zunächst noch leicht bis mäßig, wie es in einer Prognose der Geosphere Austria heißt.

Kräftige Schauer

In der Nacht nimmt der Niederschlag dann zu. Es regnet verbreitet; für ein paar Stunden auch kräftig. Für den Meteorologen Gerhard Hohenwarter nichts Außergewöhnliches. Im Herbst seien Regenfälle wie diese völlig normal. „Ergiebiger Niederschlag wird vor allem an der südlichen Landesgrenze erwartet“, erklärt er auf Nachfrage von 5 Minuten. „Im Zentralraum werden etwa 30 Liter pro Quadratmeter fallen. In den Karawanken können es schon 60 Liter pro Quadratmeter werden.“

Schnee in Kärnten

Mit der hereinbrechenden Kaltfront sinken bis Freitagmorgen auch die Temperaturen. Kurz bevor die Niederschläge abklingen, verlagert sich die Schneefallgrenze deshalb noch von 2.000 auf rund 1.000 Meter Seehöhe. Hohenwarter erwartet etwa, dass die Turrach sowie der Katschberg angezuckert werden. „Am meisten Schnee wird es voraussichtlich in den Karawanken geben“, sagt der Fachmann. In den Tälern bleiben die Flocken hingegen aus. „In Villach, Klagenfurt oder dem Gailtal ist Schneefall gänzlich auszuschließen. Eventuell fallen ein paar Schneeflocken in den höher gelegenen Ortschaften im Bodental“, so Hohenwarter abschließend.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 13:44 Uhr aktualisiert