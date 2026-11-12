Katastrophenübung in Kärnten: Wo ab Freitag Straßensperren gelten

Von Freitag, 13. November, bis Sonntag, 15. November 2026, stehen in ganz Kärnten rund 2.500 Menschen bei der großen Katastrophenschutzübung „Combined Success“ im Einsatz.

Während in Klagenfurt sowie in den meisten Bezirken der Verkehr normal fließt, musst du dich in der Stadt Villach sowie in den Bezirken Villach-Land und Völkermarkt auf einzelne Straßensperren einstellen.

Sperren in Villach und Villach-Land am Freitag und Samstag In diesen Bereichen gelten am Wochenende beidseitige Fahrverbote: Villacher Alpenstraße: Am Freitag, 13. November, bleibt die Straße ab dem Gasthof Aichholzer bis zur Einfahrt Roßtrattenparkplatz von 15 bis 22 Uhr gesperrt.

Am Freitag, 13. November, bleibt die Straße ab dem Gasthof Aichholzer bis zur Einfahrt Roßtrattenparkplatz von 15 bis 22 Uhr gesperrt. Gailradweg: Ebenfalls am Freitag ist der Radweg auf Höhe Infineon zwischen 12.30 und 17 Uhr dicht.

Ebenfalls am Freitag ist der Radweg auf Höhe Infineon zwischen 12.30 und 17 Uhr dicht. L 59 Förderlacher Straße: Im Bezirk Villach-Land gilt am Samstag, 14. November, von 7 bis 12.30 Uhr ein Fahrverbot ab dem Kreisverkehr bei Kilometer 2,400 bis Kilometer 3,410 (Kreuzung Abfahrtsspur A11 Karawanken Autobahn, Draubrücke bei Firma Tann).

Tunnel-Sperre und Tempolimits im Bezirk Völkermarkt

Auch im Unterkärntner Raum wird am Samstag, dem 14.November, intensiv geübt. Im Lilienbergtunnel findet eine Übung statt, weshalb die B 82a Umfahrung Völkermarkt von 6 bis 12 Uhr zwischen den Kreuzungen B 70 Packer Straße und B 82 Seeberg Straße komplett gesperrt wird. Auf der L 127 Rudener Straße verordnet die Bezirkshauptmannschaft von 13 bis 18 Uhr eine gestaffelte Geschwindigkeitsbeschränkung. Zudem kommt es auf der B 82 Seeberg Straße im Gemeindegebiet von Eisenkappel-Vellach (Straßenkilometer 45,8 bis 47,0, ungefähr Höhe alte Papierfabrik) von 16 bis 20 Uhr zu Beeinträchtigungen mit Tempolimits und Überholverbot.

Kein AT-Alter und keine Abschaltung von Strom und Wasser

Im gesamten Land musst du am Wochenende mit mehr Einsatzfahrzeugen, Kolonnenfahrten, Fluglärm und einzelnen Sirenensignalen rechnen. Das Land Kärnten gibt jedoch Entwarnung: Weder die Zivilschutzsignale (Warnung, Alarm, Entwarnung) noch der AT-Alert am Handy werden ausgelöst. Auch Strom und Wasser bleiben durchgehend eingeschaltet, die Versorgungssicherheit sowie die reguläre Einsatzbereitschaft sind nicht beeinträchtigt.

Eigene Info-Hotline für Fragen eingerichtet

Für alle Fragen aus der Bevölkerung richtet das Bürgerservice des Landes Kärnten unter 050 536 22132 eine Hotline ein. Diese erreichst du am Freitag, 13. November, und am Samstag, 14. November, jeweils von 8 bis 20 Uhr. Weitere Details findest du online auf der Website.