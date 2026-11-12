Kärntner Gastronom verstorben: „Er wusste, wie man das Leben genießt“

In Obervellach bei Hermagor stellte Peter Bachmann über 20 Jahre lang handgemachten Räucherlachs her. „Er war weit mehr als ein Gastronom. Er war ein Visionär, ein Gastgeber mit Leib und Seele und ein Mensch, der wusste, wie man das Leben genießt“, nehmen seine Angehörigen sowie sein Team nun Abschied.

Unvergessliche Stunden

Bachmann’s Lachsräucherei sei ein ganz besonderer Ort gewesen. „Hier wurde nicht nur ausgezeichnet gegessen, sondern auch getanzt, gelacht, gefeiert und Freundschaft gelebt. Es war ein Treffpunkt für Menschen, die gutes Essen, besondere Begegnungen und die schönen Seiten des Lebens zu schätzen wussten“, heißt es weiter. Bachmann habe etwas besonderes geschaffen, doch sein größter Reichtum sei etwas anderes gewesen: „Die vielen Freundschaften, die er im Laufe seines Lebens knüpfen durfte. Menschen, die ihn verstanden, seine Leidenschaft teilten, seine Ideen schätzten und mit ihm viele unvergessliche Stunden verbrachten.“ Der Unternehmer hinterlässt damit nicht nur Spuren in der Gastronomie, sondern vor allem in den Herzen vieler Menschen.

Auf Schwarz verzichten

Die Trauerfeier beginnt am Mittwoch, dem 18. November 2026, um 14 Uhr in der Aufbahrungshalle Hermagor. Die Urne wird später im Kreis der Angehörigen beigesetzt. Zudem ersuchen die Hinterbliebenen darum, auf schwarze Kleidung zu verzichten und stattdessen in hellen, freundlichen Farben zu erscheinen.