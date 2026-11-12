120 Jahre Erfolgsgeschichte: Kärntner Landeswappen für Leeb Balkone

Am Mittwoch, dem 11. November 2026, wurde der Leeb Balkone GmbH am Firmensitz in Gnesau das Recht zur Führung des Kärntner Landeswappens verliehen. Die Ehrung fällt in ein ganz besonderes Jahr, denn 2026 feiert das Familienunternehmen sein 120-jähriges Bestehen. Nachdem der Betrieb bereits seit vielen Jahren das österreichische Staatswappen im geschäftlichen Verkehr führen darf, folgt nun die höchste Auszeichnung auf Landesebene. Überreicht wurde die Urkunde von Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig in Vertretung von Landeshauptmann Daniel Fellner gemeinsam mit Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig und im Beisein von Gnesaus Bürgermeister Erich Stampfer sowie der gesamten Belegschaft.

Höchstes Lob aus der Landesregierung und Dank an das Team

Für die Vertreter des Landes ist der Betrieb ein Vorzeigebeispiel für den ländlichen Raum: „Gerade im ländlichen Raum sind Unternehmen wie Leeb von unschätzbarem Wert. Sie bieten den Menschen sichere Arbeitsplätze, schaffen Perspektiven für junge Fachkräfte und stärken die wirtschaftliche Entwicklung weit über den eigenen Betrieb hinaus“, unterstrich Gaby Schaunig. Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig verwies auf die Seltenheit einer solchen Kontinuität: „Das ist die höchste Auszeichnung, die wir als Kärntner Landesregierung zu verleihen haben. Dementsprechend braucht es einiges, um diese Auszeichnung zu erhalten. Was hier über vier Generationen und 120 Jahre hinweg entstanden ist, ist nichts, was man an jeder Straßenecke findet.“ Firmenchef Markus Leeb gab das Lob umgehend an seine rund 160 Beschäftigten weiter: „Diese Auszeichnung wird einem Unternehmen verliehen. Aber ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Vom kleinen Sägewerk zum europäischen Export-Erfolg

Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1906 zurück, als Urgroßvater Ulrich Leeb in Gnesau ein kleines Sägewerk gründete. 1920 übersiedelte der Betrieb an seinen heutigen Standort, 1976 legte Franz Leeb mit dem Einstieg in die Balkonproduktion den Grundstein für die internationale Expansion. Heute steht das Unternehmen für hochwertige Balkone, Zäune, Anbaubalkone, Überdachungen und Solarlösungen. Produziert wird nach wie vor ausschließlich am Heimatstandort in Gnesau, von wo aus rund 60 Prozent der Produktion ins benachbarte Ausland und auf weitere europäische Märkte geliefert werden.