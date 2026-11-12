Neuer Gleisbogen bindet Gewerbegebiet an Koralmbahn an

Elf Monate nach Baubeginn steht der Gleisbogen zum Güterverladebahnhof Kühnsdorf vor der Fertigstellung. Ab April 2027 verbindet die neue Trasse das örtliche Gewerbegebiet auf direktem Weg mit der Koralmbahnstrecke.

Die Bauarbeiten für den neuen Gleisbogen in Kühnsdorf schreiten planmäßig voran. Am Donnerstag machten sich Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) vor Ort ein Bild vom aktuellen Baufortschritt. „Hinter diesem Projekt liegt ein langer gemeinsamer Weg. Der Verladebahnhof Kühnsdorf zeigt, was möglich ist, wenn alle Verantwortlichen an einem Strang ziehen. Gemeinsam mit den Standortgemeinden konnte so ein Projekt verwirklicht werden, von dem die ganze Region profitiert“, erklärte Gruber bei dem Lokalaugenschein.

Rund 5,2 Millionen Euro werden investiert

Das zehn Hektar große Bahnhofsareal befindet sich bereits seit 2022 im Besitz des Landes Kärnten. Nach der finanziellen Absicherung durch Land, Standortgemeinden und private Investoren im März 2025 erfolgte im Dezember desselben Jahres der Spatenstich. Insgesamt fließen rund 5,2 Millionen Euro aus Mitteln des Landes und der Gemeinden in den Grundstücksankauf sowie die baulichen Maßnahmen. Wirtschaftslandesrat Schuschnig betonte die Bedeutung der Infrastruktur für die heimische Exportwirtschaft: „Ab April 2027 hat Südkärnten wieder einen eigenen Zugang zum Schienengüterverkehr. Das wird sich unmittelbar in Wertschöpfung und Arbeitsplätzen niederschlagen.“

©Büro LHStv. Gruber Am Foto: Bürgermeister Markus Lakounigg, Landesrat Sebastian Schuschnig, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Bürgermeister Wolfgang Stefitz (v.l.)

Über 1.000 Laufmeter Gleise wurden verlegt

Bautechnisch wurden für das Vorhaben 1.785 Schwellen sowie insgesamt 1.071 Laufmeter Gleise verlegt – davon entfallen 706 Laufmeter auf die Anbindung zur Südstrecke und 365 Laufmeter auf ein zusätzliches Verladegleis. Anfang November erfolgte während dreier Nachtschichten bei gesperrtem südlichem Bahnsteiggleis der Anschluss an die Koralmbahn. Derzeit verdichten Arbeiter den neuen Gleisschotter und installieren Signaltechnik sowie Kabeltröge. Abschließend stehen das Verschweißen der Schienen, Rekultivierungsarbeiten und die Sanierung des alten Bahnhofsgeländes an. Zum Schutz der Anrainer diente das gesamte Aushubmaterial zur Errichtung eines Lärmschutzwalls. Beide Landespolitiker dankten abschließend der IGP Jauntal GmbH und den beteiligten Baufirmen für die professionelle Umsetzung.