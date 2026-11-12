Kärntner Traditionsbäckerei darf sich über besonderen Bonus freuen

Seit 1949 versorgt die Bäckerei Dullnig die Menschen in Stall im Mölltal mit frischem Brot, Gebäck und Kärntner Spezialitäten. Nun erhält der Familienbetrieb finanzielle Unterstützung vom Land.

Ob frisches Brot, Kärntner Reindling oder die sogenannten „Staller Kekse“: Die Bäckerei Dullnig gehört seit Jahrzehnten zum Ortsbild von Stall im Mölltal. Bereits 1949 wurde der Betrieb gegründet, mittlerweile führen Walter und Helga Dullnig die Familientradition in dritter Generation fort. Nun darf sich die Traditionsbäckerei über eine Förderung des Landes Kärnten freuen.

Finanzielle Unterstützung für Traditionsbetrieb

Bei einem kürzlichen Besuch überreichte Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) den Eigentümern persönlich die Förderzusage für den sogenannten Nahversorgerbonus. Mit diesem unterstützt das Land kleinere Betriebe, die für die Versorgung der Bevölkerung vor Ort wichtig sind. Pro Betrieb stehen dabei bis zu 6.000 Euro zur Verfügung. Davon können 4.000 Euro für laufende Fixkosten oder Investitionen verwendet werden. Weitere 2.000 Euro entfallen auf Marketingleistungen des Genusslands Kärnten.

Fördertopf musste aufgestockt werden

Der Nahversorgerbonus wurde im Jahr 2020 eingeführt, um der zunehmenden Schließung kleiner Geschäfte im ländlichen Raum entgegenzuwirken. Seither wurden nach Angaben des Landes mehr als zwei Millionen Euro an Förderungen ausbezahlt. Rund 360 Arbeitsplätze wurden dadurch laut dem Land Kärnten abgesichert. Die Nachfrage ist groß: Bereits im Juni 2026 waren die ursprünglich vorgesehenen Fördermittel von 400.000 Euro aufgebraucht. Deshalb wurde das Budget für heuer auf insgesamt 600.000 Euro erhöht.

„Wichtig, solche Betriebe zu erhalten“

Gerade in kleineren Gemeinden spielen Geschäfte wie die Bäckerei Dullnig eine wichtige Rolle. „Betriebe wie die Bäckerei Dullnig sind für unsere Regionen von unschätzbarem Wert. Sie versorgen die Menschen vor Ort mit hochwertigen Lebensmitteln, schaffen Arbeitsplätze und halten die Wertschöpfung in der Region“, betont Gruber.