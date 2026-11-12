Regen, Wind oder Sonne? So wird das Wetter am Freitag, den 13. in Kärnten

Wer am Freitag, dem 13. November 2026, in Kärnten vor die Tür geht, sollte sich wärmer anziehen: Zum Start in den Tag ist es im ganzen Land noch nass. „Am Freitagmorgen regnet es in Kärnten noch verbreitet leicht“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Im Laufe des Vormittags macht sich eine Kaltfront bemerkbar, während ein Italientief nach Südosten abzieht. Dadurch sinkt die Schneefallgrenze rasch ab, wobei die Niederschlagsmenge gleichzeitig nachlässt: „Mit Durchzug einer Kaltfront sinkt die Schneefallgrenze am Vormittag von 2000m auf 1000m. Gleichzeitig klingen die Niederschläge aber ab“, so die Experten der GeoSphere Austria.

Die Sonne kann sich zeigen

In den tieferen Lagen bleibt es somit beim kurzen Regengruß, und auch in den höheren Lagen fällt unterhalb von 2000 Metern nur wenig Neuschnee. Am längsten regnet und schneit es noch in den Karawanken. Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter schließlich im ganzen Land: Mit teils auffrischendem Nordwind ziehen die Wolken nach Südosten ab, und in den westlichen Landesteilen kann sich noch kurz die Sonne zeigen.

Maximal 8 Grad im Tal, eisig auf den Bergen

Große Temperatursprünge bleiben am Freitag allerdings aus: „Die Temperaturen ändern sich tagsüber kaum und bewegen sich am Nachmittag nur noch zwischen 3 und 8 Grad“, heißt es von der GeoSphere Austria. Auch auf Kärntens Bergen wird es bei lebhaftem Wind aus Nordwest ungemütlich kalt: In 2000 Metern Seehöhe werden zu Mittag rund minus 4 Grad erreicht, in 3000 Metern Höhe hat es um die minus 9 Grad.