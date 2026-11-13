SPÖ und die Grünen fordern ein schärferes Tierschutzgesetz

Mediale Berichte über Fälle von Tierquälerei im Bezirk St. Veit sorgen derzeit in Kärnten für politische Reaktionen. Sowohl der SPÖ-Landtagsklub Kärnten als auch die Grünen Kärnten nehmen die Vorgänge zum Anlass, um auf gesetzlichen Handlungsbedarf sowie auf Versäumnisse beim Vollzug des Tierschutzes hinzuweisen.

SPÖ verlangt vorsorgliches Tierhalteverbot

SPÖ-Tierschutzsprecher Landtagsabgeordneter Maximilian Rakuscha sieht durch den Fall aus dem Bezirk St. Veit seine bisherigen Forderungen bestätigt und richtet einen Appell an die Bundesebene: „Wir brauchen vom Bund endlich eine Änderung des Tierschutzgesetzes. Denn ein Tierhalteverbot darf in Österreich nur dann verhängt werden, wenn der Tierhalter rechtskräftig verurteilt wurde. Das kann es nicht sein, denn diese Verfahren können sich Jahre hinziehen“, kritisiert Rakuscha in einer Aussendung. Aus Sicht der SPÖ müssten die Behörden bei gravierenden Verstößen deutlich schneller einschreiten können, um weiteres Leid zu verhindern: „Bei schweren und eindeutig dokumentierten Verstößen brauchen die Behörden sofortigen Handlungsspielraum für ein vorsorgliches Halteverbot. Denn an jedem Tag, der vergeht, kann weiter Tierleid entstehen“, erklärt Rakuscha.

Grüne kritisieren Behördenvorgang

Auch Olga Voglauer, Tierschutzsprecherin der Grünen im Parlament und Landessprecherin der Grünen Kärnten, äußert sich in einer Aussendung zu den zwei derzeit vor Gericht verhandelten Fällen aus dem Bezirk St. Veit: „Die Fälle aus dem Bezirk St. Veit sind erschütternd: Tiere waren massiv abgemagert, manche sind verendet. Und obwohl es offenbar wiederholt Kontrollen gab, ist viel zu lange nichts passiert. Es kann nicht sein, dass solche Fälle bei der Behörde einfach liegen bleiben.“ Dass die Bezirkshauptmannschaft St. Veit mittlerweile eine Weisung erhalten hat, wertet Voglauer als richtigen Schritt, fordert aber einheitliche Standards in ganz Kärnten: „Tierschutz darf keine Frage des Bezirks und auch keine Frage des persönlichen Engagements einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Es muss überall dieselben Standards geben.“