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/ ©Freiwillige Feuerwehr Eberstein
Das Bild auf 5min.at zeigt einen nächtlichen Feuerwehreinsatz.
Zwei Feuerwehren rückten am Donnerstagabend zu einem drohenden Fahrzeugabsturz aus.
St. Veit an der Glan
13/11/2026
Feuerwehreinsatz

Drohender Fahrzeugabsturz: Zwei Feuerwehren rückten aus

Brenzlige Situation am Mittwochabend in Eberstein im Bezirk St. Veit an der Glan: Ein Fahrzeug drohte abzustürzen. Zwei Feuerwehren wurden alarmiert und konnten Schlimmeres verhindern.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Unter dem Einsatzstichwort „Drohender Fahrzeugabsturz“ wurden die Feuerwehren Eberstein und St. Walburgen am Donnerstag, dem 12. November 2026, zu einem Einsatz nach Kaltenberg in der Gemeinde Eberstein gerufen. Gegen 17.30 Uhr heulten die Sirenen und die Einsatzkräfte machten sich auf den Weg zum Einsatzort.

Feuerwehr verhinderte Absturz

Vor Ort gelang es den Feuerwehrleuten, das betroffene Fahrzeug zu sichern und damit einen möglichen Absturz zu verhindern, wie die Freiwillige Feuerwehr Eberstein berichtet. Wie das Fahrzeug in die gefährliche Lage geraten war und ob sich zum Zeitpunkt des Einsatzes noch Personen darin befanden, ist derzeit noch nicht bekannt.

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