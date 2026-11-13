Vorwürfe gegen Barmherzige Brüder: So sieht die Lage in Kärnten aus

Die Vorwürfe gegen die Barmherzigen Brüder werfen auch in Kärnten Fragen auf. Zwei Krankenhäuser betreibt der Orden hierzulande. Dort soll die Abrechnung allerdings anders funktionieren.

Haben die Barmherzigen Brüder ihren eigenen Krankenhäusern jahrelang überhöhte Medikamentenpreise verrechnet und damit die öffentliche Hand belastet? Diese Frage sorgt derzeit österreichweit für Diskussionen. Wie bereits berichtet, hatte das deutsche Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ aufgedeckt, dass Medikamente teilweise mit enormen Aufschlägen an die eigenen Ordensspitäler weiterverrechnet worden sein sollen.

Warum die Vorwürfe so brisant sind

Hintergrund der Diskussion ist die Finanzierung der Ordensspitäler. Diese erhalten öffentliche Gelder, mit denen ein großer Teil ihrer Verluste ausgeglichen wird. Werden Medikamente zu überhöhten Preisen eingekauft, steigen die Ausgaben der Krankenhäuser und damit möglicherweise auch die Kosten für die Steuerzahler. Wie hoch die Aufschläge laut den Recherchen des „Spiegel“ teilweise ausgefallen sein sollen, zeigt ein Beispiel aus Linz: Dort kaufte eine Ordensapotheke ein Antibiotikum um durchschnittlich 19,49 Euro ein. Einem fremden Krankenhaus verrechnete sie dafür 24,15 Euro, dem eigenen Spital hingegen 241,25 Euro. Der Orden bestreitet allerdings, sich dadurch ungerechtfertigt bereichert zu haben. Die Preise würden auch Leistungen wie Lagerung, Aufbereitung und pharmazeutische Betreuung umfassen.

In Kärnten werden Medikamente anders verrechnet

Auch in Kärnten betreiben die Barmherzigen Brüder zwei Krankenhäuser: das Elisabethinen-Krankenhaus in Klagenfurt und das Krankenhaus St. Veit an der Glan. Hier gibt es laut dem Orden jedoch einen entscheidenden Unterschied zu anderen Bundesländern, wie der ORF berichtet. Das Elisabethinen-Krankenhaus in Klagenfurt verfügt über eine eigene Anstaltsapotheke, die auch das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit beliefert. Anders als etwa in Linz oder Graz handelt es sich dabei nicht um eine öffentliche Apotheke. Auch die Abrechnung funktioniert anders. „Die Medikamente werden seit mehr als zehn Jahren von der Anstaltsapotheke des Elisabethinen-Krankenhauses Klagenfurt bezogen. Dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit wird ein Durchschnittspreis gemäß Medikamenteneinkauf zuzüglich eines Logistik- und Betreuungsaufschlags verrechnet“, erklärt Patrick Schlager von den Barmherzigen Brüdern gegenüber dem ORF Kärnten.

Land Kärnten: „Keine Indizien“ für überhöhte Preise

Auch beim Land Kärnten sieht man derzeit keinen Anlass, von Unregelmäßigkeiten auszugehen. Aus dem Büro von Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) heißt es gegenüber dem ORF: „Es gibt keine Indizien für eine überhöhte Medikamentenverrechnung.“ Zudem kontrolliere der Kärntner Gesundheitsfonds die betreffenden Abrechnungen regelmäßig. Sollten dennoch überhöhte Zahlungen festgestellt werden, würde das Land entsprechende Beträge zurückfordern.

Millionenbeträge fließen an Kärntner Ordensspitäler

Um welche Summen es bei der Finanzierung der beiden Krankenhäuser geht, zeigen die Zahlen des Landes. Allein im Jahr 2025 flossen 28,8 Millionen Euro an das Krankenhaus St. Veit und weitere 18,4 Millionen Euro an das Elisabethinen-Krankenhaus in Klagenfurt, um die jeweiligen Betriebsverluste abzudecken. Insgesamt waren das 47,2 Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln. Dabei handelt es sich um die gesamte Abgangsdeckung der beiden Spitäler und nicht um Zahlungen für Medikamente.

Orden weist Vorwürfe zurück

Während es in Oberösterreich und der Steiermark bereits staatsanwaltschaftliche Ermittlungen im Zusammenhang mit den Vorwürfen gibt, ist das in Kärnten derzeit nicht der Fall. Bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt laufen laut ORF keine entsprechenden Ermittlungen gegen den Orden. Die Barmherzigen Brüder weisen die Vorwürfe insgesamt zurück und betonen, dass ihre Verrechnung nach eigener Rechtsauffassung den gesetzlichen Vorgaben entspreche. Gleichzeitig kündigte der Orden an, die Abrechnung an den betroffenen Standorten rückwirkend ab 1. Jänner 2026 transparenter zu gestalten.

Team Kärnten fordert weitere Überprüfung

Das Team Kärnten will die Angelegenheit dennoch nicht auf sich beruhen lassen. Parteichef Gerhard Köfer kündigt eine offizielle Landtagsanfrage an Gesundheitsreferentin Beate Prettner an. „Fakt ist, dass der Orden auch in Kärnten zwei Krankenhäuser betreibt und grundsätzlich Vorwürfe gegen den Orden an sich im Raum stehen. Daher gilt es auch in unserem Bundesland für notwendige Transparenz zu sorgen und die Zahlungen nochmals zu überprüfen“, erklärt Köfer in einer Aussendung. Die Anfrage soll bereits in der kommenden Landtagssitzung eingebracht werden.