Trauer um Christina (64): „Hätten ihr noch viele unbeschwerte Jahre gewünscht“

Nach vielen Jahren im Berufsleben hätte Christina ihren Ruhestand noch lange genießen sollen. Doch nun ist die ehemalige Zadruga-Mitarbeiterin mit nur 64 Jahren verstorben. Die Trauer bei ihren ehemaligen Kollegen ist groß.

Viele Jahre lang war Christina Kurz ein fester Bestandteil des Südkärntner Supermarktunternehmens Zadruga. Vor wenigen Jahren verabschiedete sie sich schließlich in den wohlverdienten Ruhestand. Doch viel Zeit, um ihre Pension zu genießen, blieb der Kärntnerin leider nicht. Am Dienstag, dem 10. November 2026, verstarb Christina Kurz im Alter von 64 Jahren. Die Trauer bei ihren ehemaligen Kollegen ist groß.

„Wir werden dich nicht vergessen“

Mit einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien nimmt Zadruga Abschied von seiner langjährigen Mitarbeiterin. „Über viele Jahre hinweg war Christina eine äußerst gewissenhafte, zuverlässige und engagierte Mitarbeiterin, die unsere ZADRUGA mit großer Verbundenheit und Hingabe begleitet hat“, heißt es darin. „Nach ihrem Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand vor wenigen Jahren hätten wir ihr noch viele schöne und unbeschwerte Jahre gewünscht. Umso schmerzlicher ist ihr früher Abschied“, zeigt sich das Unternehmen betroffen. ZADRUGA dankt Christina für die vielen schönen Jahre und betont abschließend: „Du wirst uns fehlen. Wir werden dich nicht vergessen und dein Andenken in Ehren halten.“