Pferd stürzte in Jauchegrube: Feuerwehren stundenlang im Einsatz

Ein ungewöhnlicher Notruf erreichte am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr Preitenegg. Ein Pferd war in eine gefährliche Lage geraten. Gemeinsam mit den Kollegen aus Wolfsberg machten sich die Einsatzkräfte zur Rettung auf.

Ein Pferd in Not sorgte am Donnerstag, dem 12. November 2026, für einen mehrstündigen Feuerwehreinsatz in Preitenegg im Lavanttal. Um 15.46 Uhr heulten die Sirenen. Der Grund: Ein Pferd war in eine Jauchengrube gestürzt und musste von den Einsatzkräften gerettet werden.

Gemeinsam gelang die Rettung

Die Feuerwehr Preitenegg rückte zum Einsatzort aus und erhielt Unterstützung von der Feuerwehr Wolfsberg. Gemeinsam gelang es den Feuerwehrleuten, das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Nach rund drei Stunden konnten die Einsatzkräfte ihre Einsatzbereitschaft wiederherstellen.

Bereits zweiter Einsatz an diesem Tag

Für die Feuerwehr Preitenegg war es bereits der zweite Alarm an diesem Mittwoch. In der Früh waren die Einsatzkräfte wegen eines vermeintlichen Lkw-Brandes auf die Südautobahn (A2) gerufen worden. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass die Rauchentwicklung lediglich auf eine Panne zurückzuführen war. Ein Eingreifen der Feuerwehr war daher nicht notwendig.