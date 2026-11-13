Ärger um Netztarife: Kärnten will Erhöhung noch stoppen

Die geplante Erhöhung der Stromnetzkosten in Kärnten sorgt weiter für Wirbel. Nun will das Land auch offiziell gegen die neuen Tarife vorgehen. Viel Zeit dafür bleibt allerdings nicht mehr.

Während die Stromnetzkosten in weiten Teilen Österreichs sinken, ist für Kärnten eine Erhöhung um 9,6 Prozent vorgesehen. Für einen durchschnittlichen Kärntner Haushalt würde das jährliche Mehrkosten von rund 50 Euro bedeuten. Das sorgt seit Wochen für heftige Diskussionen. Nachdem ein Gespräch zwischen Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und den Verantwortlichen von Kelag und Kärnten Netz Anfang November keine konkrete Entlastung brachte, folgt nun der nächste Schritt: Das Land Kärnten wird eine offizielle Stellungnahme bei der Regulierungsbehörde E-Control einbringen. Damit soll die geplante Tariferhöhung noch verhindert werden, wie das Land am Freitag, dem 13. November 2026, mitteilt.

Bis 20. November bleibt noch Zeit

Noch sind die neuen Netztarife nämlich nicht endgültig beschlossen. Derzeit läuft das sogenannte Begutachtungsverfahren, in dem Bundesländer und Interessenvertretungen ihre Einwände gegen die geplanten Gebühren vorbringen können. Dafür bleibt noch bis zum 20. November Zeit. Diese Möglichkeit will Kärnten nun nutzen. „Während die Netzkosten in weiten Teilen Österreichs sinken sollen, droht Kärnten ein unsolidarisches Plus. Das ist weder erklärbar noch zumutbar. Wir fordern volle Transparenz“, erklärt Fellner. Konkret verlangt der Landeshauptmann, dass die E-Control die Berechnungsgrundlagen für die neuen Tarife umfassend offenlegt. Erst damit lasse sich nachvollziehen, warum Kärntner Stromkunden erneut stärker belastet werden sollen als jene in anderen Bundesländern.

Kärnten soll zahlen, während andere sparen

Der Ärger hat einen konkreten Hintergrund: Laut dem Ende Oktober veröffentlichten Tarifentwurf der E-Control sollen die Stromnetzentgelte österreichweit ab 1. Jänner 2027 im Durchschnitt um 3,6 Prozent sinken. Für das Kärntner Netzgebiet ist hingegen eine Erhöhung um 9,6 Prozent vorgesehen. Bei einem durchschnittlichen Haushalt würde das jährliche Mehrkosten von rund 50,15 Euro bedeuten. Eine Ausnahme bildet Klagenfurt: Im dortigen Netzgebiet sollen die Gebühren um 5,8 Prozent sinken, was eine jährliche Ersparnis von knapp 24 Euro bringen würde. Die endgültigen Tarife stehen allerdings erst nach Abschluss des Begutachtungsverfahrens fest.

Gespräch mit Kelag brachte keine Lösung

Bereits Anfang November hatte Fellner die Verantwortlichen von Kelag und Kärnten Netz zu einem Gespräch gebeten. Am 4. November traf er sich mit Kelag-Vorstand Reinhard Draxler und Kärnten-Netz-Geschäftsführerin Eva Tatschl. Dabei wurden ihm zwar Zahlen und Erklärungen für die geplante Erhöhung vorgelegt, eine konkrete Lösung blieb aber aus. Fellner zeigte sich anschließend unzufrieden und forderte ein Maßnahmenpaket, mit dem die Kärntner Netzkosten langfristig gesenkt werden können. Auch ein weiteres Gespräch mit den Verantwortlichen wurde angekündigt.

Weitere Schritte angekündigt

Mit der Stellungnahme bei der E-Control soll es jedenfalls nicht getan sein. Fellner betont, dass die bereits angekündigten politischen Initiativen unabhängig davon weiterverfolgt werden. „Wir werden nicht lockerlassen“, kündigt der Landeshauptmann an.