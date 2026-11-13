Kärntner Persönlichkeiten für herausragende berufliche Leistungen geehrt
Jahrzehntelanger Einsatz, besondere Leistungen und viel Leidenschaft für den eigenen Beruf: Das Land Kärnten würdigte am Donnerstag das berufliche Engagement von 22 Persönlichkeiten.
Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung standen am Donnerstag, dem 12. November 2026, 22 Menschen im Mittelpunkt, die sich über viele Jahre in ihrem Beruf besonders engagiert haben. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) überreichten Bundesauszeichnungen und Berufstitel. Zudem wurden mehrere Leitungsfunktionen im Bildungsbereich vergeben.
Hohe Auszeichnung für Künstler aus Seeboden
Eine besondere Ehrung erhielt der Maler, Objektkünstler und Fotograf Edgar Knoop. Dem 1936 in Dortmund geborenen Künstler, der seit 2002 in Seeboden am Millstätter See lebt, wurde das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst verliehen. Knoop gilt als Wegbereiter der Licht- und Farbkunst. In seinen Arbeiten verbindet er Kunst mit Naturwissenschaft und Technologie. Zu seinen Werken zählen unter anderem holografische Collagen, Leuchtstoffobjekte und dreidimensionale Lichtinstallationen. Zwei seiner Lichtreflexionsstelen sind seit 2008 im Ortskern von Seeboden zu sehen. Auch als Lehrender und Forscher war Knoop über Jahrzehnte tätig, unter anderem an Hochschulen und Akademien in München und Tiflis.
„Ein sichtbarer Dank für Engagement“
Landeshauptmann Fellner würdigte bei der Feier das langjährige Engagement der Geehrten. „Diese Auszeichnungen machen sichtbar, dass Menschen ihren Beruf über viele Jahre hinweg nicht einfach nur ausgeübt, sondern als Berufung verstanden haben und verstehen“, erklärte er. Neben dem Ehrenkreuz wurden Berufstitel wie Professorin, Hofrat, Regierungsrätin und Regierungsrat sowie Oberstudienrätin, Oberstudienrat, Oberschulrätin und Schulrätin verliehen. Auch mehrere Bestellungen für Leitungsfunktionen im Kärntner Bildungswesen standen auf dem Programm. Die Laudationen hielt Christiane Ogris, Leiterin der Abteilung Repräsentationen. Die Feierstunde wurde von den „Großen Katolnigs“ musikalisch umrahmt.
Diese Personen wurden geehrt:
Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst
- Edgar Knoop, Maler und Künstler aus Seeboden
Berufstitel Professorin
- Felicitas Seebacher, Historikerin und Leiterin der Arbeitsgruppe Geschichte der Medizin und Medical/Health Humanities
Berufstitel Hofrat
- Herwig Klautzer, ehemals Bundes-Schulcluster Feldkirchen
Berufstitel Regierungsrätin beziehungsweise Regierungsrat
- Claudia Novak, ÖVP-Landtagsclub – Regierungsrätin
- Stefan Wadl, Verwaltungsdirektor beim Amt der Kärntner Landesregierung – Regierungsrat
Berufstitel Oberstudienrätin beziehungsweise Oberstudienrat
- Herwig Degner, BRG Klagenfurt-Viktring – Oberstudienrat
- Joachim Gsodam, Bundes-Schulcluster Feldkirchen – Oberstudienrat
- Regina Leimer, Bundes-Schulcluster Feldkirchen – Oberstudienrätin
- Birgit Mörtlitz, ehemals Bundes-Schulcluster Feldkirchen – Oberstudienrätin
- Gerlinde Peter, Stiftsgymnasium St. Paul im Lavanttal – Oberstudienrätin
- Richard Sobota, BORG Spittal an der Drau – Oberstudienrat
- Silvia Tscheru, Stiftsgymnasium St. Paul im Lavanttal – Oberstudienrätin
Berufstitel Oberschulrätin
- Edith Patscheider, Volksschule Magdalensberg
- Marina Slanic, Volksschule Maria Saal
Berufstitel Schulrätin
- Birgit Drießen, Volksschule St. Stefan im Lavanttal
- Maria Fercher, Mittelschule 5 Wölfnitz in Klagenfurt
- Gudrun Treul, Mittelschule 5 Wölfnitz in Klagenfurt
Bestellungen im Bildungsbereich
- Elke Millonig – erneut zur Leiterin der Bildungsregion West bestellt
- Claudio Fasser-Lindenthal – zum Schulqualitätsmanager bestellt
- Alexander Kröll – zum Leiter des Bundes-Schulclusters Feldkirchen bestellt
- Doris Gälle – zur Direktorin des CHS Villach bestellt
- Harald Huber – zum Abteilungsvorstand für Elektrotechnik an der HTBLA Klagenfurt bestellt