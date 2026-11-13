Kärntner Persönlichkeiten für herausragende berufliche Leistungen geehrt

Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung standen am Donnerstag, dem 12. November 2026, 22 Menschen im Mittelpunkt, die sich über viele Jahre in ihrem Beruf besonders engagiert haben. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) überreichten Bundesauszeichnungen und Berufstitel. Zudem wurden mehrere Leitungsfunktionen im Bildungsbereich vergeben.

Hohe Auszeichnung für Künstler aus Seeboden

Eine besondere Ehrung erhielt der Maler, Objektkünstler und Fotograf Edgar Knoop. Dem 1936 in Dortmund geborenen Künstler, der seit 2002 in Seeboden am Millstätter See lebt, wurde das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst verliehen. Knoop gilt als Wegbereiter der Licht- und Farbkunst. In seinen Arbeiten verbindet er Kunst mit Naturwissenschaft und Technologie. Zu seinen Werken zählen unter anderem holografische Collagen, Leuchtstoffobjekte und dreidimensionale Lichtinstallationen. Zwei seiner Lichtreflexionsstelen sind seit 2008 im Ortskern von Seeboden zu sehen. Auch als Lehrender und Forscher war Knoop über Jahrzehnte tätig, unter anderem an Hochschulen und Akademien in München und Tiflis.

©LPD Kärnten/Jannach Seebodens Bürgermeister Thoms Schäfauer (l.) mit Edgar Knoop (M.) und Landeshauptmann Daniel Fellner.

„Ein sichtbarer Dank für Engagement“

Landeshauptmann Fellner würdigte bei der Feier das langjährige Engagement der Geehrten. „Diese Auszeichnungen machen sichtbar, dass Menschen ihren Beruf über viele Jahre hinweg nicht einfach nur ausgeübt, sondern als Berufung verstanden haben und verstehen“, erklärte er. Neben dem Ehrenkreuz wurden Berufstitel wie Professorin, Hofrat, Regierungsrätin und Regierungsrat sowie Oberstudienrätin, Oberstudienrat, Oberschulrätin und Schulrätin verliehen. Auch mehrere Bestellungen für Leitungsfunktionen im Kärntner Bildungswesen standen auf dem Programm. Die Laudationen hielt Christiane Ogris, Leiterin der Abteilung Repräsentationen. Die Feierstunde wurde von den „Großen Katolnigs“ musikalisch umrahmt.