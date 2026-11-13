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/ ©ORF/Regine Schöttl
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist Armin Assinger vor dem Millionen-Show hintergrund.
Armin Assinger steht derzeit in Köln für die „Promi-Millionenshow“ vor der Kamera.
Kärnten
13/11/2026
Sparpläne

Armin Assinger über mögliches Show-Aus: „Schauen wir mal, was passiert“

Bei den Dreharbeiten zur neuen Ausgabe der „Promi-Millionenshow“ äußerte sich der Kärntner Moderator Armin Assinger zum möglichen Ende des Quizformats: "Schauen wir mal, was passieren wird."

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(163 Wörter)
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Für die ORF-„Promi-Millionenshow“ könnte 2027 endgültig Schluss sein. Wie 5 Minuten berichtete, wird überlegt, das Quiz-Format aus Kostengründen nicht fortzuführen. Das frei werdende Budget soll Medienberichten zufolge künftig vermehrt in heimische Film- und Fernsehprojekte fließen.

Armin Assinger über mögliches Quiz-Ende

Derzeit wird in Köln aber noch die neue Ausgabe aufgezeichnet. Die Sendung für „Licht ins Dunkel“ läuft am 23. November wie gewohnt auf ORF 2. Gegenüber der Kleinen Zeitung äußerte sich dort auch der Kärntner Moderator Armin Assinger zu dem möglichen Ende des bekannten Quizformats. Daraus lässt sich schließen, dass auch er noch keine konkreteren Informationen hat. „Es ist, wie es ist“, erklärt er in dem Interview, betont aber, dass er selbstverständlich gerne weitermachen möchte. Er sei aber „kein Fantast„. „Wenn es halt nicht ist, dann ist es halt nicht. Ich sehe das sehr pragmatisch.“

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