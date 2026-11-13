„Wollte nur helfen“: Als Kärntnerin Polizei ruft, sind Männer plötzlich weg

Als Carmen zwei Männern in Radenthein helfen wollte, ahnte sie zunächst nichts Böses. Doch als die Unbekannten mit ihr zur Bank fahren wollten, griff sie zum Telefon. Die Reaktion der Männer sprach Bände.

Es war bereits dunkel und regnete, als Carmen* am Donnerstagabend mit ihrem Auto durch Radenthein im Bezirk Spittal an der Drau fuhr. Beim Kreisverkehr fiel ihr ein weißer Audi auf, der neben der Straße stand. Ein Mann versuchte offenbar verzweifelt, vorbeifahrende Autofahrer anzuhalten. Doch niemand blieb stehen. Carmen fasste sich schließlich ein Herz und hielt an. „Ich wollte helfen und deswegen bin ich stehen geblieben. Wenn man selber in so einer Situation ist, will man auch, dass jemand hilft“, erzählt sie im Gespräch mit 5 Minuten. Dass hinter der vermeintlichen Notlage eine Betrugsmasche stecken könnte, ahnte die Kärntnerin zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

„Wir haben keinen Sprit mehr und kein Geld“

Als Carmen anhielt, kam einer der beiden Männer auf sie zu. Der andere blieb im Auto sitzen. Zunächst machte der Unbekannte einen durchaus vertrauenswürdigen Eindruck. „Es war ein schönes Auto, ein weißer Audi. Der Mann war auch schön angezogen, nett und höflich, gepflegt“, erinnert sich die Radentheinerin. Der Mann fragte sie zunächst, ob sie Englisch spreche. Dann schilderte er sein angebliches Problem: Der Tank sei leer, Bargeld hätten sie keines mehr und die Kreditkarte funktioniere nicht. Ob Carmen ihnen vielleicht aushelfen könne? Der Mann zeigte ihr seine Geldbörse, in der sich mehrere Geldscheine befanden, und fragte, ob sie rumänisches Geld in Euro wechseln könne.

Wurdest du bereits einmal zum Opfer einer Betrugsmasche? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Männer wollten mit ihr zur Bank fahren

Carmen erklärte, dass sie selbst kein Bargeld dabeihabe, aber schauen werde, wie sie helfen könne. Daraufhin machten die Männer einen Vorschlag: Sie wollten mit ihr zu einer Bank fahren, damit sie dort Geld abheben könne. Spätestens jetzt läuteten bei der Kärntnerin die Alarmglocken. „Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht, aber ich werde Hilfe holen“, schildert sie. Statt zur Bank zu fahren, griff sie zum Telefon und verständigte die Polizei.

Als die Polizei ins Spiel kam, war er plötzlich weg

Was dann passierte, bestätigte Carmens Verdacht. Kaum hatte sie die Polizei am Telefon, änderte sich das Verhalten des Mannes schlagartig. „Auf einmal ist er zum Auto gelaufen und abgehauen“, erzählt sie. Der weiße Audi brauste davon. „Also dürfte der Tank doch nicht leer gewesen sein“, stellt Carmen trocken fest. Den Vorfall hat die Kärntnerin bei der Polizei gemeldet.

Keine neue Masche

Was Carmen erlebt hat, erinnert stark an die bekannte „Benzinbettler“-Masche. Dabei täuschen Betrüger eine Notlage vor und behaupten, dringend Geld zum Tanken zu benötigen. Häufig bieten sie ihren Opfern im Gegenzug ausländische Geldscheine an, die sich später als wertlos oder ungültig herausstellen. Auch in Kärnten wurden bereits mehrere Fälle bekannt, so etwa im April 2023. Damals verlor ein 58-jähriger Klagenfurter 250 Euro, nachdem er zwei Männern 1.500 rumänische Lei gewechselt hatte. Erst zu Hause bemerkte er, dass die Geldscheine seit Jahren ungültig waren. Auch ein 27-Jähriger wurde in Grafenstein auf ähnliche Weise um 100 Euro gebracht – am selben Tag.

Carmen möchte andere warnen

Carmen ist jedenfalls froh, dass sie sich nicht auf die Forderung der Männer eingelassen hat. Ihre Hilfsbereitschaft hätte sie sonst möglicherweise teuer zu stehen kommen können. Mit ihrer Geschichte möchte sie nun andere Menschen warnen. „Ich möchte jetzt einfach, dass die Leute darüber informiert sind“, erklärt sie abschließend. Wer in eine ähnliche Situation gerät, sollte vorsichtig sein, kein Geld unter Druck abheben oder wechseln und im Zweifelsfall die Polizei verständigen.

*Name von der Redaktion geändert.