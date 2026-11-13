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/ ©Landespressedienst/Just
Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Personen, darunter Landeshauptmann Daniel Fellner, bei einer Besprechung des Krisenstabes.
Am Freitagmorgen wurde die „Combined Success 2026“-Übung eingeläutet.
Kärnten
13/11/2026
"Combined Success"

Sirenen und Hubschrauber: Größte Katastrophenübung Kärntens gestartet

Die größte Katastrophenschutzübung in der Geschichte Kärntens ist am Freitagmorgen angelaufen. Trainiert wird über das gesamte Wochenende. Landesweit ist mit Fluglärm, Straßensperren und Sirenensignalen zu rechnen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(226 Wörter)
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Ein fiktives Erdbeben hat am Freitag um 7 Uhr den Startschuss für die bisher größte Katastrophenschutzübung Kärntens gegeben. Bis Sonntagvormittag bewältigen über 2.500 Kräfte der Behörden, des Bundesheeres, der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungdienstes mehr als 40 verschiedene Übungsszenarien im ganzen Land. Auf Anweisung von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) nahmen der Landeskrisenstab sowie die Krisenstäbe in allen acht Bezirken, in Klagenfurt und in Villach ihre Arbeit auf.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Katastrophenschutzbeauftagten Christian Gamsler, Landeshauptmann Daniel Fellner und Johannes Moser.
©Landespressedienst/Just
Mehrere schwere Erdbeben erschüttern Kärnten – so lautet die Übungsannahme für die „Combined Success 2026“.

Katastrophenschutzübung läuft

Durch die Großübung „Combined Success 2026“ kommt es landesweit zu Fluglärm durch Hubschrauber, Sirenensignalen und Kolonnenfahrten von Einsatzfahrzeugen. Auch im Raum Klagenfurt und in Villach – konkret im Rathaus, bei der Infineon Technologies Austria AG und am Dobratsch – sind Einsatzeinheiten aktiv. Das Rote Kreuz beteiligt sich täglich mit bis zu 65 Fahrzeugen, 530 Kräften, Drohnen und mobilen Versorgungseinheiten. Rotkreuz-Präsident Martin Pirz stellt klar: „Eine Großübung darf niemals zulasten der Versorgung der Bevölkerung gehen.“ Der reguläre Krankentransport und Rettungsdienst bleibt daher voll aufrecht.

Ein Bild auf 5min.at zeigt das Briefing der Übungsleitung in Villach.
©Daniela Degenfellner |
Erste Eindrücke aus Villach.
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Bezirkskrisenstab Klagenfurt.
©RK Kärnten/Hannes Grabner |
Erste Eindrücke aus Klagenfurt.
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Krisenmanagement der Stadtwerke Klagenfurt.
© Stadtwerke Klagenfurt
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Sonderfahrzeug der Berufsfeuerwehr mit den Notstromaggregaten.
©Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Ergebnisse werden Ende Dezember erwartet

Übungsleiter Fellner spielt selbst realitätsnah mit: „Ich war annahmeweise auf der Fahrt nach Wien, als die Alarmierung kam, drehte sofort um und eilte in den Landeskrisenstab.“ Man wolle prüfen, wo es noch „hapert“, so der Landeshauptmann. Die Erkenntnisse aus der Übung werden bis Ende Dezember ausgewertet.

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