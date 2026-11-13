Sirenen und Hubschrauber: Größte Katastrophenübung Kärntens gestartet

Die größte Katastrophenschutzübung in der Geschichte Kärntens ist am Freitagmorgen angelaufen. Trainiert wird über das gesamte Wochenende. Landesweit ist mit Fluglärm, Straßensperren und Sirenensignalen zu rechnen.

Ein fiktives Erdbeben hat am Freitag um 7 Uhr den Startschuss für die bisher größte Katastrophenschutzübung Kärntens gegeben. Bis Sonntagvormittag bewältigen über 2.500 Kräfte der Behörden, des Bundesheeres, der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungdienstes mehr als 40 verschiedene Übungsszenarien im ganzen Land. Auf Anweisung von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) nahmen der Landeskrisenstab sowie die Krisenstäbe in allen acht Bezirken, in Klagenfurt und in Villach ihre Arbeit auf.

©Landespressedienst/Just Mehrere schwere Erdbeben erschüttern Kärnten – so lautet die Übungsannahme für die „Combined Success 2026“.

Katastrophenschutzübung läuft

Durch die Großübung „Combined Success 2026“ kommt es landesweit zu Fluglärm durch Hubschrauber, Sirenensignalen und Kolonnenfahrten von Einsatzfahrzeugen. Auch im Raum Klagenfurt und in Villach – konkret im Rathaus, bei der Infineon Technologies Austria AG und am Dobratsch – sind Einsatzeinheiten aktiv. Das Rote Kreuz beteiligt sich täglich mit bis zu 65 Fahrzeugen, 530 Kräften, Drohnen und mobilen Versorgungseinheiten. Rotkreuz-Präsident Martin Pirz stellt klar: „Eine Großübung darf niemals zulasten der Versorgung der Bevölkerung gehen.“ Der reguläre Krankentransport und Rettungsdienst bleibt daher voll aufrecht.

©Daniela Degenfellner | Erste Eindrücke aus Villach. ©RK Kärnten/Hannes Grabner | Erste Eindrücke aus Klagenfurt. © Stadtwerke Klagenfurt ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Ergebnisse werden Ende Dezember erwartet

Übungsleiter Fellner spielt selbst realitätsnah mit: „Ich war annahmeweise auf der Fahrt nach Wien, als die Alarmierung kam, drehte sofort um und eilte in den Landeskrisenstab.“ Man wolle prüfen, wo es noch „hapert“, so der Landeshauptmann. Die Erkenntnisse aus der Übung werden bis Ende Dezember ausgewertet.