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/ ©Montage: 5 Minuten & Canva
Symbolfoto
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto und eine Kasse.
Die Tankstellen-Mitarbeiterin soll monatelang Geld veruntreut haben.
Kärnten
13/11/2026
Kassen-Betrug

Tankstellen-Mitarbeiterin zwackte zehntausende Euro ab

Über ein Jahr lang soll die Mitarbeiterin (40) einer Kärntner Tankstelle abkassiertes Geld in die eigene Tasche gesteckt haben, anstatt es in die Kasse zu legen. Nun flog der mutmaßliche Betrug auf.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
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Schwere Vorwürfe werden gegen die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Kärnten erhoben. Die 40-Jährige soll 16 Monate lang Geld beim Kassieren abgezwackt haben. Laut der Polizei gab sie die Kundenbuchungen zwar in das Kassensystem ein, löschte sie aber später wieder. „Die Geldbeträge soll sie für sich behalten haben“, so die Beamten. Der mutmaßliche Betrug flog schließlich im November auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Für die Frau gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

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