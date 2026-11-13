Schutz vor Tierleid: Behörden sollen künftig früher eingreifen dürfen

Der Kärntner Vorstoß für ein strengeres Tierhalteverbot erhält Rückendeckung aus ganz Österreich. Bei der Konferenz der Landestierschutzreferenten am Freitag in Salzburg wurde der entsprechende Antrag einstimmig angenommen.

Ein klares Zeichen für den Tierschutz setzten die Bundesländer am Freitag bei ihrer Konferenz in Salzburg. Ein von Kärnten eingebrachter Antrag zur Verschärfung des Tierhalteverbots fand große Zustimmung. Konkret soll das zuständige Bundesministerium nun eine Änderung des Paragrafen 39 im Tierschutzgesetz prüfen.

Tierleid verhindern

Aktuell braucht es für ein solches Verbot meist eine gerichtliche Verurteilung wegen Tierquälerei oder mindestens zwei rechtskräftige Verwaltungsstrafen. Durch langwierige Verfahren und Instanzenwege vergehen oft Monate oder Jahre. In dieser Zeit dürfen Betroffene weiterhin Tiere halten oder neu anschaffen. Das soll sich ändern. Künftig soll bereits ein einziger schwerwiegender, rechtskräftiger Verstoß ausreichen. Auch gewichtige persönliche Gründe – etwa Überforderung, verweigerte Tierarztbesuche oder ignorierte Auflagen – sollen für ein Verbot genügen.

Behörden sollen früher eingreifen können

„Wenn Tiere schwerem Leid ausgesetzt sind, darf nicht die Anzahl der rechtskräftigen Bestrafungen darüber entscheiden, ob ein Tierhalteverbot ausgesprochen werden kann. Entscheidend muss sein, ob von einer Person weiterhin eine Gefahr für das Wohl von Tieren ausgeht“, betont Tierschutz-Landesrätin Beate Prettner (SPÖ). Für sie steht der vorbeugende Schutz im Vordergrund: „Deshalb müssen die Behörden früher handeln können.“ Eine Einzelfallprüfung sowie die Verhältnismäßigkeit sollen aber weiterhin gewahrt bleiben.

©Büro Beate Prettner Am Foto: Landesrätin Beate Prettner

Team Kärnten drängt auf rasche Gesetzesänderung

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer begrüßt den Vorstoß: „Nicht nur aufgrund der dramatischen Fälle in Kärnten ist es längst an der Zeit, eine Gesetzesänderung auf Bundesebene zu erwirken. Tierleid muss mit allen möglichen Mitteln verhindert werden. Erst auf eine rechtskräftige gerichtliche Verurteilung oder mehrere verwaltungsrechtliche Bestrafungen zu warten, ist der Sache nicht dienlich. Es muss schneller gehandelt werden können. Auch Tiere haben Rechte.“ Köfer appelliert nun an die Bundesregierung, rasch eine Gesetzesänderung in die Wege zu leiten.