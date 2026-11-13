Unfall auf der Friesacher Straße: Autos lagen hunderte Meter weit auseinander
Die Einsatzkräfte wurden am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der B317 Friesacher Straße alarmiert. Zwei Fahrzeuge sind ineinander gekracht.
Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten am Freitag zwei Fahrzeuge auf der B317 Friesacher Straße. Daraufhin rückten die Freiwilligen Feuerwehren Micheldorf und Friesach, die Polizei sowie der Rettungsdienst zum Einsatzort aus.
Straße war beidseitig gesperrt
Die beiden Unfallfahrzeuge befanden sich bei deren Eintreffen mehrere hundert Meter voneinander entfernt, wobei eines der Autos umgekippt auf der Straße lag. Die verunfallten Personen wurden vom Roten Kreuz erstversorgt. Die Florianis übernahmen die Absicherung des Bereichs und führten die nötigen Aufräumarbeiten durch. Die B317 war während des gesamten Einsatzes beidseitig gesperrt.