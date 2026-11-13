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/ ©FF Micheldorf
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Auto, das seitlich auf der Straße liegt. Einsatzkräfte stehen daneben.
Zu einem Einsatz kam es am Freitag im Bezirk St. Veit an der Glan.
Friesacher Straße
13/11/2026
Kollision

Unfall auf der Friesacher Straße: Autos lagen hunderte Meter weit auseinander

Die Einsatzkräfte wurden am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der B317 Friesacher Straße alarmiert. Zwei Fahrzeuge sind ineinander gekracht.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten am Freitag zwei Fahrzeuge auf der B317 Friesacher Straße. Daraufhin rückten die Freiwilligen Feuerwehren Micheldorf und Friesach, die Polizei sowie der Rettungsdienst zum Einsatzort aus.

Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Auto, das seitlich auf der Straße liegt.
©FF Micheldorf
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag im Bezirk St. Veit an der Glan.

Straße war beidseitig gesperrt

Die beiden Unfallfahrzeuge befanden sich bei deren Eintreffen mehrere hundert Meter voneinander entfernt, wobei eines der Autos umgekippt auf der Straße lag. Die verunfallten Personen wurden vom Roten Kreuz erstversorgt. Die Florianis übernahmen die Absicherung des Bereichs und führten die nötigen Aufräumarbeiten durch. Die B317 war während des gesamten Einsatzes beidseitig gesperrt.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzkräfte, die auf einer Straße stehen. Am Himmel fliegt der Polizeihubschrauber.
©FF Micheldorf
Auch der Polizeihubschrauber war vor Ort.
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