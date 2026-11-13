Schluss mit dem Fleckerlteppich: Metnitztal Straße wird saniert

Wegen zahlreicher Risse und Asphaltaufbrüche wird die L62 Metnitztal Straße in St. Salvator derzeit erneuert. Das Land Kärnten nimmt für die Sanierung 380.000 Euro in die Hand. Fertigstellung ist im November.

Auf einem Kilometer Länge wird die L62 Metnitztal Straße zwischen Staudachhof und dem Abzweiger Ingolsthal aktuell grunderneuert. Die Strecke ist in einem desolaten Zustand und von Rissen sowie Asphaltaufbrüchen gezeichnet. Die Bauarbeiter fräsen die beschädigte Fahrbahndecke daher vollflächig ab und tragen neuen Asphalt auf. Autofahrer können die Baustelle weiterhin passieren, da der Verkehr aufrechterhalten wird. Noch im November sollen die Maschinen wieder abziehen. Bezahlt wird das 380.000-Euro-Projekt aus Geldern der Baukartell-Einigung.

Fahrbahn wird instand gesetzt

Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) erklärt dazu: „Die Sanierung ist dringend notwendig damit sich der Straßenzustand nicht weiter verschlechtert und um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer weiter zu gewährleisten.“ Zudem hebt er die regionale Bedeutung der Route hervor: „Die L62 ist die Lebensader des Metnitztals und für die gesamte Region eine bedeutende Verkehrsverbindung. Gerade abseits des Zentralraums ist eine sicherer und leistungsfähige Straßeninfrastruktur ein wichtige Grundlage für Mobilität, Versorgung und Entwicklung. Mit der Fahrbahnsanierung in St. Salvator nehmen wir ein weiteres Straßenbauprojekt im Bezirk in Angriff. Wir investieren hier 380.000 Euro.“