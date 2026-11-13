„Combined Success 2026“: So lief der erste Übungstag in Kärnten

Am Freitag, dem 13. November, startete in ganz Kärnten die dreitägige Katastrophenschutzübung „Combined Success 2026“. Der erste Tag neigt sich inzwischen dem Ende zu ...

Ein fiktives Erdbeben um 7.00 Uhr morgens markierte am Freitag den Auftakt zur dreitägigen Katastrophenschutzübung „Combined Success 2026“ – 5 Minuten berichtete. Nach einem ersten Stopp im Landeskrisenstab Klagenfurt fuhr Katastrophenschutzreferent Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) nach Brückl im Bezirk St. Veit an der Glan. Dort wurde ein durch das Beben verursachter Chlorgasaustritt der Gefahrenstufe 3 bei der Donau Chemie beübt. Unter der Einsatzleitung der Bezirkshauptmannschaft St. Veit trainierten die Betriebsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren Brückl, St. Filippen und Klein St. Veit, das Rote Kreuz und die Polizei die Evakuierung gefährdeter Mitarbeiter und Anrainer mithilfe von Fluchthauben. Entlang der Görtschitztal Straße galten zudem fiktive Straßensperren.

Übung für den Ernstfall in Brückl

„Im Ernstfall, egal welcher, muss jeder Handgriff sitzen, müssen Abläufe automatisch funktionieren, muss vor allem die Technik auf neuestem Stand sein, muss jede und jeder wissen, was zu tun ist, weil es im Katastrophenfall immer um Leib und Leben geht, um Schutz, Rettung und Sicherheit für Menschen“, erläuterte Fellner im Beisein von Bezirkshauptfrau Claudia Egger, Bürgermeister Harald Tellian, Gemeindefeuerwehrkommandant Andreas Nuart, Geschäftsführer Reinhold Fleißner sowie den S5-Beauftragten Jutta Sucher und Birgit Truppe. Bis auf vermehrte Einsatzfahrten und eine kurze Sperre rund um den Industriestandort lief die reguläre Versorgung der Bevölkerung ohne Einschränkungen weiter.

©LPD Kärnten Auch das Rote Kreuz war an der Katastrophenschutz-Großübung „Combined Success 2026“ in Brückl beteiligt.

Kelag übte für den Krisenfall

Außerdem begab sich Fellner mit Militärkommandant Brigadier Philipp Eder in die Klagenfurter Konzernzentrale von Kelag und Kärnten Netz. Als Krisenszenario wurde dort ein Ausfall des Stromnetzes aufgrund des fiktiven Erdbebens mit 26.000 unversorgten Haushalten angenommen. Als zusätzliche Herausforderung wurde die Kommunikation unter der Annahme eines zeitweisen Ausfalls des Mobilfunk-Netzes geübt. Nach monatelangen Vorbereitungen, über die Vorstand Reinhard Draxler informierte, richtete Fellner im Beisein der Vorstände Danny Güthlein und Michael Marketz ein „riesengroßes Dankeschön“ an die Belegschaft.

©Kelag Der Konzern-Krisenstab der Kelag.

Leuchttürme bieten Bevölkerung Schutz

Am Freitagnachmittag besuchte der Referent schließlich den hochgefahrenen Leuchtturm in der Sporthalle Feldkirchen. Rundherum wäre es im Katastrophenfall möglich, eine Feldküche oder ein Zeltlager zu errichten. Das Gebäude selbst ist barrierefrei. Erste Hilfe, Notstrom, Beleuchtung, Heizung, Warmwasser, Kochgelegenheiten, sanitäre Anlagen und die Feuerwehrfunker für etwaige Notrufe stehen bereit. „In einem Katastrophenfall brauchen Menschen Orientierung und Halt. Die Leuchttürme geben den Menschen in Krisensituationen genau das“, so Fellner vor seiner Weiterfahrt zum Übungsszenario am Dobratsch, wo ein Erdrutsch einen Reisebus verschüttet hatte. Mehr dazu unter: Hubschrauber kreist über dem Dobratsch: Das steckt dahinter

©Stadt Villach / Thomas Künster Übungsszenario am Dobratsch



