Betrüger prellt Kärntner (44) um Zehntausende Euro

Ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg ging einem Betrüger auf den Leim. Dieser gab sich als Investmentberater aus und forderte ihn auf, mehrere Überweisungen in Form von Kryptowährungen auf eine Krypto-Wallet zu tätigen. „Das Geld sollte angeblich in Rohstoffe, Aktien und Bitcoin investiert werden, um den eingesetzten Betrag deutlich zu vervielfachen“, schildert die Polizei das Vorgehen.

Betrug flog auf

Erst als der Mann eine Auszahlung verlangte, flog der Betrug auf. Denn der vermeintliche Berater forderte stattdessen eine weitere Überweisung in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Spesen, wie er behauptete. Der Kärntner erstattete daraufhin eine Anzeige bei der Polizei.