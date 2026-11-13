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/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt Euro-Banknoten sowie einen Mann, der entsetzt auf seinen Laptop blickt.
Zu einem Betrug kam es im Bezirk Wolfsberg.
Bezirk Wolfsberg
13/11/2026
Krypto-Betrug

Betrüger prellt Kärntner (44) um Zehntausende Euro

Betrug statt Gewinn: Ein 44-jähriger Kärntner vertraute einem vermeintlichen Vermögensberater. Dieser brachte den Mann um mehrere zehntausend Euro.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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Ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg ging einem Betrüger auf den Leim. Dieser gab sich als Investmentberater aus und forderte ihn auf, mehrere Überweisungen in Form von Kryptowährungen auf eine Krypto-Wallet zu tätigen. „Das Geld sollte angeblich in Rohstoffe, Aktien und Bitcoin investiert werden, um den eingesetzten Betrag deutlich zu vervielfachen“, schildert die Polizei das Vorgehen.

Betrug flog auf

Erst als der Mann eine Auszahlung verlangte, flog der Betrug auf. Denn der vermeintliche Berater forderte stattdessen eine weitere Überweisung in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Spesen, wie er behauptete. Der Kärntner erstattete daraufhin eine Anzeige bei der Polizei.

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