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Ein Bild auf 5min.at zeigt den blauen Himmel über dem Wörthersee. Nur ein paar Wolken sind zu sehen.
Zum Start ins Wochenende wird es in Kärnten sonnig.
Kärnten
13/11/2026
Wetterausblick

Samstag bringt in Kärnten strahlenden Sonnenschein

Am Samstag dominiert in Kärnten strahlender Sonnenschein, vielerorts bleibt es sogar gänzlich wolkenlos.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)
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Kärnten erwartet am Samstag viel Sonnenschein, oft zeigt sich der Himmel komplett wolkenlos. Regionaler, flacher Frühnebel im Becken und in den Tälern löst sich schnell auf. „Der Wind bleibt meist schwach“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Zum Tagesbeginn bewegen sich die Temperaturen zwischen -5 und 0 Grad. Im weiteren Verlauf steigen die Werte auf maximal 3 bis 7 Grad an.

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