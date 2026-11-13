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Samstag bringt in Kärnten strahlenden Sonnenschein
Am Samstag dominiert in Kärnten strahlender Sonnenschein, vielerorts bleibt es sogar gänzlich wolkenlos.
Kärnten erwartet am Samstag viel Sonnenschein, oft zeigt sich der Himmel komplett wolkenlos. Regionaler, flacher Frühnebel im Becken und in den Tälern löst sich schnell auf. „Der Wind bleibt meist schwach“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Zum Tagesbeginn bewegen sich die Temperaturen zwischen -5 und 0 Grad. Im weiteren Verlauf steigen die Werte auf maximal 3 bis 7 Grad an.
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