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/ ©Fotomontage Canva/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Baustelle.
In einer Mitteilung über die sozialen Medien ersucht die Gemeinde um Beachtung der örtlichen Gegebenheiten.
St. Kanzian
14/11/2026
Baustelle

Verkehrsbeschränkungen um den Klopeiner See wegen Bauarbeiten

Aufgrund von Straßenbauarbeiten kommt es vom 16. bis zum 23. November im Bereich St. Marxen (Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See) zu vorübergehenden Verkehrsbeschränkungen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)
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In der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See kommt es in der kommenden Woche im Bereich St. Marxen zu vorübergehenden Verkehrsbeschränkungen. Grund dafür sind Straßenbauarbeiten, die im Zeitraum vom 16. bis zum 23. November stattfinden.

Verkehrsschilder und Regeln beachten

In einer Mitteilung über die sozialen Medien ersucht die Gemeinde um Beachtung der örtlichen Gegebenheiten: „Bitte beachtet die aufgestellten Verkehrsschilder und die geltenden Verkehrsregelungen! Wir bitten um Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit im betroffenen Bereich.“

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