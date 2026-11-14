Verkehrsbeschränkungen um den Klopeiner See wegen Bauarbeiten

Aufgrund von Straßenbauarbeiten kommt es vom 16. bis zum 23. November im Bereich St. Marxen (Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See) zu vorübergehenden Verkehrsbeschränkungen.

In einer Mitteilung über die sozialen Medien ersucht die Gemeinde um Beachtung der örtlichen Gegebenheiten.

In einer Mitteilung über die sozialen Medien ersucht die Gemeinde um Beachtung der örtlichen Gegebenheiten.

In der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See kommt es in der kommenden Woche im Bereich St. Marxen zu vorübergehenden Verkehrsbeschränkungen. Grund dafür sind Straßenbauarbeiten, die im Zeitraum vom 16. bis zum 23. November stattfinden.

Verkehrsschilder und Regeln beachten

In einer Mitteilung über die sozialen Medien ersucht die Gemeinde um Beachtung der örtlichen Gegebenheiten: „Bitte beachtet die aufgestellten Verkehrsschilder und die geltenden Verkehrsregelungen! Wir bitten um Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit im betroffenen Bereich.“