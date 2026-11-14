„Werde zuschlagen“: Bedingte Haft nach Bombendrohung wegen ORF-Beitrag

Aus Ärger über laufende Zahlungsaufforderungen für die ORF-Gebühr kam ein 62-Jähriger in Kärnten am Telefon aus der Ruhe und drohte mit einer Bombe. Das Urteil ist rechtskräftig.

Am Landesgericht Klagenfurt musste sich ein 62-Jähriger verantworten, weil er im Streit um die ORF-Gebühr am Telefon gedroht hatte.

Am Landesgericht Klagenfurt musste sich ein 62-Jähriger verantworten, weil er im Streit um die ORF-Gebühr am Telefon gedroht hatte.

Wegen schwerer Nötigung im Zusammenhang mit einem Streit um die ORF-Gebühr stand am Donnerstag ein 62-jähriger Bosnier vor Gericht. In Klagenfurt musste sich der Mann verantworten, nachdem er am Telefon mit Gewalt und sogar mit einer Bombe gedroht habe.

„Wenn ich in Klagenfurt bin, werde ich zuschlagen“

Auslöser für den Vorfall waren anhaltende Zahlungsaufforderungen, die den 62-Jährigen trotz eines bereits im Mai gestellten Befreiungsantrags weiterhin erreichten. Aus Verärgerung darüber wählte er die Nummer eines Call-Centers, wo eine in Deutschland sitzende Mitarbeiterin den Anruf entgegennahm. Während des Telefonats sprach der Anrufer mehrere Drohungen aus. „Wenn ich in Klagenfurt bin, werde ich zuschlagen“, erklärte er, heißt es in Medienberichten übereinstimmend. Sollten ihm weitere Rechnungen geschickt werden, stellte er zudem den Einsatz einer Bombe in Aussicht. Die Mitarbeiterin des Call Centers wandte sich daraufhin an die Polizei und brachte den Vorfall zur Anzeige.

Bereits zu Geldstrafe verurteilt

Für den 62-Jährigen ist es aber kein erstes Mal, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Schon vor einigen Jahren war der Mann nach einem ähnlichen Telefonat, bei dem er ebenfalls mit einer Bombe gedroht hatte, zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro verurteilt worden. Richter Gerhard Pöllinger-Sorré betonte während der Verhandlung unmissverständlich, dass derartige Entgleisungen ein Ende haben müssten.

Bedingte Haftstrafe von elf Monaten

Am Ende verhängte das Gericht über den geständigen 62-Jährigen eine bedingte Haftstrafe von elf Monaten, verbunden mit einer dreijährigen Probezeit. Sollte er in diesen drei Jahren abermals straffällig werden, droht ihm der Widerruf der bedingten Nachsicht. Da sowohl der Angeklagte selbst als auch Staatsanwältin Doris Kügler unmittelbar nach der Verkündung auf Rechtsmittel verzichteten, ist das Urteil bereits rechtskräftig. Immerhin dürfte ein ähnlicher Konflikt in Zukunft ausbleiben: Wie der Mann im Zuge der Verhandlung mitteilte, wurde seinem Antrag auf Befreiung von der ORF-Gebühr inzwischen stattgegeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 07:02 Uhr aktualisiert