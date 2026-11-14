Verkehrsunfall und Großübung sorgen am Samstag für zwei Sperren in Kärnten

Autofahrerinnen und Autofahrer, die am Samstagmorgen in Kärnten unterwegs sind, müssen sich gleich auf zwei Straßensperren einstellen.

Auf der A2 Süd Autobahn ist die Richtungsfahrbahn Italien nach einem Unfall zwischen Grafenstein und Klagenfurt-Ost unpassierbar, eine Umleitung ist über die B70 bereits eingerichtet.

Bis 12 Uhr gesperrt

Zudem besteht laut einem Bericht von „Antenne Kärnten“ eine Sperre in beiden Fahrtrichtungen auf der B82 Seeberg Straße im Bereich des Lilienbergtunnels. Grund dafür ist die Katastrophenschutzübung „Combined Success“, weshalb der Tunnel zwischen 6 und 12 Uhr nicht befahren werden kann und der Verkehr über das Stadtgebiet von Völkermarkt umgeleitet wird.