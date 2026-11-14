Ohne Schein und schwer betrunken: 42-Jähriger baut Unfall in Kärnten

Ein 42-jähriger Mann war in der Nacht auf den heutigen Samstag im Bezirk St. Veit an der Glan stark alkoholisiert, ohne Führerschein und mit einem unbefugt in Betrieb genommenen Auto unterwegs.

Gegen 0:15 Uhr fuhr er auf der B92 von Brückl in Richtung Klagenfurt, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenleitpflock prallte. Durch die Kollision wurde die darin steckende Schneestange herausgerissen. Im Anschluss an den Vorfall wurde der Fahrer von der Polizei überprüft.

Fahrzeugkontrolle

„Der Lenker wurde einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 42-Jährige weder im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war noch über die Erlaubnis des Zulassungsbesitzers verfügte, das Fahrzeug zu benützen“, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Schwere Alkoholisierung

Zudem wies ein durchgeführter Alkomattest bei dem 42-Jährigen eine schwere Alkoholisierung nach. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.