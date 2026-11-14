Notfallkommunikation ohne Strom: Projekt „MERLIN“ besteht Praxistest in Neuhaus

Im Rahmen der Übung, bei der ein Erdbeben samt flächendeckendem Stromausfall angenommen wurde, prüften die Beteiligten die Kommunikation zwischen der Bevölkerung, dem Gemeindekrisenstab und den Einsatzkräften. Das Forschungsprojekt, an dem die Gemeinde seit 2023 gemeinsam mit der Universität der Bundeswehr München unter der Leitung von Wolfgang Hommel arbeitet, soll den Informationsaustausch auch bei einem Ausfall der regulären Telefon- und Mobilfunknetze sicherstellen.

Meldekette mit „MERLIN“

Anhand konkreter Szenarien wurde die gesamte Meldekette vom Hilferuf bis zum Ausrücken der Einsatzkräfte erprobt. Über „MERLIN „erreichten sowohl ein Brandereignis in Illmitzen und ein Brandmeldealarm im Seniorenzentrum Neuhaus als auch direkte Bürgeranfragen wegen benötigter Medikamente und einer abgerissenen Stromleitung den Gemeindekrisenstab. Dieser erfasste die Informationen, gab sie an den Bezirkskrisenstab weiter und entsandte die örtlichen Feuerwehren zu den Einsatzorten. Bezirkshauptmann Gert Klösch sowie Polizeiinspektionskommandant Markus Hoffmann verschafften sich vor Ort persönlich ein Bild von den Abläufen und der Zusammenarbeit.

Gelungener Test

Begleitend zur Übung schulte Bürgermeister und Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel gemeinsam mit den Feuerwehren und dem Gemeindekrisenstab die Aufgabenverteilung und Kooperation im Ernstfall, ergänzt durch eine Einweisung zu den örtlichen und technischen Gegebenheiten im Seniorenzentrum Neuhaus. Für Skubel bestätigt der gelungene Test den Nutzen der Forschungskooperation, da die Übung veranschaulichte, wie Bürgermeldungen eingehen und Hilfsmaßnahmen gesteuert werden können, was im Ernstfall sowohl Ressourcen schont als auch für ein klares Lagebild in der Gemeinde sorgt.