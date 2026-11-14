Tödliche Unfälle in Kärnten: VCÖ appelliert für Tempo 80 auf Freilandstraßen

Um die Unfallzahlen zu senken, plädiert der VCÖ nach dem Vorbild sicherer europäischer Länder wie der Schweiz, Dänemark, den Niederlanden oder Norwegen für eine Senkung der Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h.

Um die Unfallzahlen zu senken, plädiert der VCÖ nach dem Vorbild sicherer europäischer Länder wie der Schweiz, Dänemark, den Niederlanden oder Norwegen für eine Senkung der Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h.

Zwar kamen in Kärnten seit Jahresbeginn 19 Menschen im Straßenverkehr ums Leben – und damit 14 weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres –, doch bleibt die Lage abseits der Ortsgebiete kritisch. Wie eine auf Daten der Statistik Austria basierende VCÖ-Analyse belegt, geschahen im Vorjahr zwar nur 36 Prozent aller Kärntner Verkehrsunfälle mit Personenschaden (insgesamt 1.018) auf Freilandstraßen, jedoch entfielen 66 Prozent aller Verkehrstoten (23 Personen) auf diese Strecken.

Blick auf die Zahlen

Besonders gefährdet sind Auto- und Motorradfahrende, die im vergangenen Jahr 19 der 23 Todesopfer auf Kärntens Freilandstraßen ausmachten. Konkret verunglückten 67 Prozent aller getöteten Pkw-Insassen sowie 92 Prozent der tödlich verunglückten Motorradfahrenden des Bundeslandes auf solchen Straßen. Ein wesentlicher Faktor ist dabei das gefahrene Tempo: In den vergangenen zwei Jahren ereigneten sich zwei Drittel der tödlichen Freiland-Unfälle auf Abschnitten mit Tempolimit 100. VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk verweist auf die drastischen Auswirkungen beim Anhalteweg: „20 km/h erscheinen wenig, machen aber beim Anhalteweg einen sehr großen Unterschied. Ein Pkw, der mit 80 km/h unterwegs ist, steht nach rund 47 Metern Anhalteweg. Fährt dasselbe Auto 100 km/h, hat es an dieser Stelle noch 71 km/h. Ein Zusammenstoß mit dieser Geschwindigkeit endet mit hoher Wahrscheinlichkeit mit schweren oder gar tödlichen Verletzungen“.

80 statt 100?

Um die Unfallzahlen zu senken, plädiert der VCÖ nach dem Vorbild sicherer europäischer Länder wie der Schweiz, Dänemark, den Niederlanden oder Norwegen für eine Senkung der Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h – in der Schweiz starben zuletzt pro Million Einwohner mit elf Personen zweieinhalb Mal weniger Menschen auf Freilandstraßen als in Österreich (27). Tempo 100 soll nach Vorstellung der Mobilitätsorganisation künftig die sicherheitsgeprüfte Ausnahme bilden und durch verstärkte Kontrollen abgesichert werden.

Verzicht auf riskante Überholmanöver

Angesichts der herbstlichen Witterungsbedingungen schließen sich auch Einsatzorganisationen den Sicherheitsappellen an. Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Österreichischen Roten Kreuzes, warnt vor Nebel, Nässe und möglicher Glätte: „Daher appellieren wir zu einer zurückhaltenden Fahrweise – das Motto ,Runter vom Gas‘ ist jetzt entscheidend!“ Auch Robert Mayer, Präsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes, mahnt zu angepasster Geschwindigkeit sowie dem Verzicht auf riskante Überholmanöver und betont: „Ein paar Minuten Zeitgewinn sind kein Menschenleben wert.“