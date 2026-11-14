Von tiefstehender Sonne geblendet: Zwei Verletzte nach Pkw-Kollision im Drautal

Im Bezirk Spittal an der Drau kam es am Samstagvormittag, dem 14. November, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Gegen 8:30 Uhr war ein 52-jähriger Kärntner mit seinem Pkw auf der Amlacher Straße (L 3) von Feistritz kommend in Richtung Berg im Drautal unterwegs. An der Kreuzung mit der Drautalstraße (B 100) hielt der Mann seinen Wagen bei der dortigen Stopptafel zunächst an, bevor er anfuhr, um die Bundesstraße geradeaus zu überqueren.

Pkw übersehen

Dabei übersah der Lenker jedoch ein auf der B 100 herannahendes Fahrzeug: „Laut seinen Angaben, dürfte er dabei den herannahenden PKW, gelenkt von einer 30-jährigen Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau, aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht wahrgenommen haben“, berichtet die Polizei.

Zwei Verletzte

Beim Überqueren der Kreuzung kam es folglich zur Kollision der beiden Autos, an denen jeweils schwerer Sachschaden entstand. Während der 52-jährige Unfalllenker den Zusammenstoß unverletzt überstand, erlitten die 30-jährige Pkw-Lenkerin sowie ihr 27-jähriger Beifahrer Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurden nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.