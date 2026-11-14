Fotogalerie: Über 100 Einsatzkräfte erprobten Notfalleinsatz am Flughafen

Im Rahmen der bisher größten Katastrophenschutzübung Kärntens, die von 13. bis 15. November 2026 die Folgen eines schweren Erdbebens simuliert, rückt die Rolle des Flughafens Klagenfurt als Teil der kritischen Infrastruktur in den Mittelpunkt.

Gelände als zentraler Stützpunkt

Sollten Straßen und Schienen unpassierbar sein, fungiert das Gelände als zentraler Stützpunkt für Rettungs- und Transporthubschrauber inklusive Betankung und Landeplätzen, um Erkundungsflüge zu ermöglichen und Vermisste zu suchen. Zugleich dient der Standort als logistische Drehscheibe für die Anlieferung von Trinkwasser, Nahrungsmitteln, Medikamenten sowie internationalen Hilfsteams. Um die regionale Gesundheitsversorgung zu entlasten, können Schwerverletzte zudem über eine Luftbrücke in unbeschädigte Gebiete ausgeflogen werden.

Die besten Bilder der Übung:

©Feuerwehr Klagenfurt | Öffentlichkeitsarbeit

„Unverzichtbare Lebensader für Kärnten“

„Der Flughafen Klagenfurt ist im Katastrophenfall weit mehr als eine Verkehrsinfrastruktur – er wird zu einer unverzichtbaren Lebensader für Kärnten. Als Stützpunkt für Einsatzhubschrauber, logistische Drehscheibe für Hilfsgüter und Basis für den Transport von Verletzten übernimmt der Flughafen wesentliche Aufgaben bei der Bewältigung einer Krisensituation. Gerade wenn Straßen und Bahnverbindungen unterbrochen sind, stellt der Flughafen die Verbindung zur Außenwelt sicher und ermöglicht sowohl die Versorgung der Bevölkerung als auch die Ankunft internationaler Hilfe“, betont Maximilian Wildt, Geschäftsführer des Flughafens Klagenfurt.

Mehr als 100 Kräfte

Parallel dazu fand auf dem Gelände eine großangelegte Flugnotfallübung statt, während der reguläre Flugbetrieb ohne Einschränkungen weiterlief. Unter Beobachtung der Obersten Zivilluftfahrtbehörde wurde ein Szenario geprobt, bei dem ein mit 15 Personen besetztes Flugzeug bei der Landung von der Piste abkommt, in einen Passagierbus mit fünf Insassen prallt und Feuer fängt. Mehr als 100 Kräfte von Rotem Kreuz, ÖAMTC, Polizei, Bundesheer, Austro Control und dem behördlichen Einsatzstab trainierten an einer Flugzeugattrappe sowie mit Statisten die Brandbekämpfung und Erstversorgung.

Positive Bilanz

Harald Stoutz, Flugbetriebsleiter am Flughafen Klagenfurt, zieht eine positive Bilanz: „Von der Alarmierung über die Brandbekämpfung bis hin zur Rettung und medizinischen Versorgung der Verletzten müssen im Ernstfall zahlreiche Maßnahmen gleichzeitig ineinandergreifen. Nur durch regelmäßige gemeinsame Übungen können wir sicherstellen, dass die Abläufe reibungslos funktionieren und jeder Handgriff sitzt. Die Übung ist erfolgreich verlaufen. Mein besonderer Dank gilt allen beteiligten Einsatzkräften und Organisationen für die professionelle Zusammenarbeit und das große Engagement.“