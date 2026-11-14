Auf der A10 Tauern Autobahn: Tunnel nach Panne gesperrt

Wegen einer Panne ist der Wolfsbergtunnel auf der A10 in Richtung Salzburg derzeit gesperrt.

Es kommt zu Verzögerungen, eine Umleitung ist ab Paternion-Feistritz eingerichtet.

Es kommt zu Verzögerungen, eine Umleitung ist ab Paternion-Feistritz eingerichtet.

Auf der A10 Tauern Autobahn kommt es aktuell zu Verzögerungen: Wie „Antenne Kärnten“ meldet, ist der Wolfsbergtunnel in Fahrtrichtung Salzburg aufgrund einer Panne gesperrt.

Mehr Zeit einplanen oder umfahren

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Spittal-Ost und dem Knoten Spittal-Millstätter See. Autofahrer sollten mehr Zeit einplanen und können die Sperre bereits ab Paternion-Feistritz über die B100 Drautal Straße sowie die L10 Fratresstraße umfahren.