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Auf der A10 Tauern Autobahn: Tunnel nach Panne gesperrt
Wegen einer Panne ist der Wolfsbergtunnel auf der A10 in Richtung Salzburg derzeit gesperrt.
Auf der A10 Tauern Autobahn kommt es aktuell zu Verzögerungen: Wie „Antenne Kärnten“ meldet, ist der Wolfsbergtunnel in Fahrtrichtung Salzburg aufgrund einer Panne gesperrt.
Mehr Zeit einplanen oder umfahren
Betroffen ist der Abschnitt zwischen Spittal-Ost und dem Knoten Spittal-Millstätter See. Autofahrer sollten mehr Zeit einplanen und können die Sperre bereits ab Paternion-Feistritz über die B100 Drautal Straße sowie die L10 Fratresstraße umfahren.
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