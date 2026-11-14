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Ein Bild auf 5min.at zeigt Stau auf der A2 Südautobahn durch den Seitenspiegel eines Autos.
Es kommt zu Verzögerungen, eine Umleitung ist ab Paternion-Feistritz eingerichtet.
Wolfsberg
14/11/2026
Aktuell

Auf der A10 Tauern Autobahn: Tunnel nach Panne gesperrt

Wegen einer Panne ist der Wolfsbergtunnel auf der A10 in Richtung Salzburg derzeit gesperrt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)
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Auf der A10 Tauern Autobahn kommt es aktuell zu Verzögerungen: Wie „Antenne Kärnten“ meldet, ist der Wolfsbergtunnel in Fahrtrichtung Salzburg aufgrund einer Panne gesperrt.

Mehr Zeit einplanen oder umfahren

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Spittal-Ost und dem Knoten Spittal-Millstätter See. Autofahrer sollten mehr Zeit einplanen und können die Sperre bereits ab Paternion-Feistritz über die B100 Drautal Straße sowie die L10 Fratresstraße umfahren.

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