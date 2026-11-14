Starker Saisonauftakt: Katharina Truppe rast in Levi aufs Stockerl

Beim Slalom-Auftakt im finnischen Levi sicherte sich die Finkensteinerin Katharina Truppe nach sieben Jahren Pause wieder einen Platz auf dem Podium.

Die Finkensteinerin Katharina Truppe feierte beim Slalom-Auftakt in Levi als Dritte ihre umjubelte Rückkehr auf das Weltcup-Podest.

Die Finkensteinerin Katharina Truppe feierte beim Slalom-Auftakt in Levi als Dritte ihre umjubelte Rückkehr auf das Weltcup-Podest.

Perfekter Einstand in die neue Weltcup-Saison für Katharina Truppe: Im hohen Norden wuchs die aus Finkenstein stammende Technikerin beim ersten Slalom des Winters über sich hinaus und belohnte sich mit dem dritten Rang.

Katharina Truppe auf Platz drei

Ganze sieben Jahre musste die ÖSV-Athletin auf dieses Erfolgserlebnis warten. Vor allem im entscheidenden zweiten Durchgang drehte die 28-Jährige noch einmal richtig auf. Ihr Erfolgsrezept klang dabei denkbar simpel: Sie sei einfach gefahren und habe sich keine großen Gedanken gemacht.

Colturi auf Platz zwei, Aicher gewann

Am Ende fehlten der Kärntnerin lediglich winzige sieben Hundertstelsekunden auf den zweiten Platz. Diesen schnappte sich die für Albanien fahrende Lara Colturi. Den Tagessieg in Levi holte sich die Deutsche Emma Aicher. Da die US-amerikanische Serien-Siegerin Mikaela Shiffrin nicht am Start war, nutzte Aicher ihre Chance eiskalt, verwies Colturi um 43 Hundertstel auf Rang zwei und bejubelte neben ihrem sechsten Weltcup-Erfolg überhaupt ihren allerersten Triumph in dieser Disziplin.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 15:44 Uhr aktualisiert