Kurzschluss und vermisste Personen: Einsatzkräfte üben in Umspannwerk

Gleich drei heikle Krisenszenarien forderten die Einsatzkräfte im Zuge der Katastrophenschutzübung „Combined Success“ am Gelände der Austrian Power Grid (APG) in Obersielach im Bezirk Völkermarkt.

Vor Ort überzeugte sich Landeshauptmann Daniel Fellner vom reibungslosen Zusammenspiel zwischen den Rettungsorganisationen und den Stromnetzbetreibern.

Übung für den Ernstfall

Auf dem Gelände des Umspannwerks Obersielach trainierten die Helfer für den absoluten Ausnahmezustand. Konkret mussten sie einen simulierten Kurzschluss eines Großtransformators mit anschließender Brandentwicklung bewältigen. Zudem galt es, eingeklemmte Personen nach dem Sturz eines Hochspannungsmastes zu befreien sowie Vermisste in einem eingestürzten Kabelkanal aufzuspüren.

Nur speziell geschulte Kräfte dürfen auf das Gelände

Landeshauptmann Daniel Fellner betonte vor Ort, wie entscheidend solche regelmäßigen Übungen auf Bezirks- und Landesebene sind. „Im Ernstfall können nur speziell geschulte Einsatzkräfte das Gelände des Umspannwerks Obersielach betreten. Die regelmäßigen Übungen sind notwendig, um die Einsatzkräfte auf die besonderen Gegebenheiten vor Ort vorzubereiten“, erklärte Fellner. Gleichzeitig müssten die Stromnetzbetreiber eng abgestimmt handeln, um die Energieversorgung in ganz Kärnten im Krisenfall aufrechtzuerhalten – die Großübung deckte beide Bereiche ab.

©BFKdo Völkermarkt | Gleich drei heikle Krisenszenarien forderten die Einsatzkräfte im Zuge der Katastrophenschutzübung „Combined Success“ am Gelände der Austrian Power Grid (APG) in Obersielach im Bezirk Völkermarkt.

Enge Zusammenarbeit bis zur Hauptschaltwarte in Wien

Markus Mucher von der APG erläuterte die verschiedenen Übungsszenarien im Detail. Auch Bezirkshauptmann Gert-Andre Klösch verwies auf die laufenden Einsatztrainings im Bezirk, während die Stadt Völkermarkt durch Bürgermeister Markus Lakounigg vertreten war. An der Übung beteiligten sich insgesamt fünf Feuerwehren aus dem Bezirk Völkermarkt sowie das Rote Kreuz. Neben der Austrian Power Grid waren zudem Kärnten Netz, die Warte Obersielach und sogar die Hauptschaltwarte in Wien in die Abläufe eingebunden.