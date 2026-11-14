Wenn kein Handy mehr geht: So hält das Rote Kreuz in Kärnten Funkkontakt

Was passiert, wenn nach einem schweren Erdbeben die Mobilfunknetze ausfallen und Einsatzkräfte nicht mehr miteinander sprechen können? Bei der Katastrophenschutzübung trainiert das Rote Kreuz Kärnten genau für diesen Ernstfall.

Mit mobilen Funknetzen, Satellitenverbindungen, Kurzwellenfunk und einem eigens ausgestatteten Funkanhänger haben die Experten ein mehrstufiges System aufgebaut, das völlig unabhängig von der gewohnten Infrastruktur arbeitet.

Eigenes Funknetz überwindet Kärntner Berge und Täler

Im Katastrophenfall zählt jede Minute, doch beschädigte Leitungen, Stromausfälle oder überlastete Netze erschweren oft die Koordination. Deshalb nutzt das Rote Kreuz eine mobile TETRA-Netzzelle von TETRON und dem Innenministerium. Damit entsteht ein lokales digitales Funknetz für gleichzeitige Gespräche mehrerer Einsatzgruppen sowie zur Standortverfolgung von Fahrzeugen, heißt es in einer Aussendung. Ergänzt durch zwei mobile TETRA-Repeater und zwei analoge Funkrelais sind kärntenweit rund 90 Digital- und 180 Analogfunkgeräte im Einsatz. Besonders fordernd ist dabei die Geografie: Da Berge und Täler Funksignale stark beeinflussen, testen die Helfer die Technik gezielt unter genau jenen schwierigen Geländebedingungen, die auch im echten Notfall auftreten.

Kurzwellenfunk verbindet Kärnten mit anderen Bundesländern

Als weitere Rückfallebene dient der Kurzwellenfunk, der Infos auch ohne Handynetz über weite Strecken überträgt. Über eine mobile und eine stationäre Kurzwellenstation probt Kärnten nicht nur den Kontakt zwischen Schadensgebieten und dem Landesrettungskommando, sondern auch den Austausch mit den Rotkreuz-Landesverbänden in Oberösterreich,Vorarlberg, dem Burgenland und Wien sowie der internationalen Kommunikationseinheit ERU-ITT. Neben Sprachverbindungen steht dabei vor allem die textliche Datenübertragung im Fokus, damit wichtige Lageberichte sicher bei den Führungsstellen ankommen.

Monatelange Vorbereitung

Unter der Leitung von Ing. Lukas Spitzer, S6 im Landesrettungskommando, stimmten spezialisierte Rotkreuz-Mitarbeiter in monatelanger Arbeit die verschiedenen Systeme aufeinander ab. „Wenn bei einer Katastrophe die gewohnten Kommunikationswege ausfallen, müssen wir trotzdem sicherstellen, dass unsere Einsatzkräfte miteinander in Verbindung bleiben und wichtige Informationen dort ankommen, wo sie gebraucht werden“, erklärt Spitzer. Die größte Herausforderung bestehe darin, dass alle Systeme unter schwierigen Bedingungen zuverlässig zusammenspielen. Auch Landesrettungskommandant Christian Pichler hebt die Bedeutung dieser Arbeit hervor: „Denn auch die beste Ausrüstung und ausreichend Personal können nur dann wirksam eingesetzt werden, wenn Informationen zuverlässig weitergegeben werden und die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften funktioniert.“ Die Großübung liefert nun wertvolle Erkenntnisse, um technische Grenzen zu erkennen und für künftige Einsätze gerüstet zu sein, heißt es abschließend.