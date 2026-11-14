Tunnelseinsturz und Gondel-Rettung: Erdbeben-Übung fordert Einsatzkräfte

Nach angenommenen Nachbeben der Stärke 6,4 nach Richter stieg die Bandbreite der Szenarien massiv an: Allein am heutigen Samstag wurden fiktiv zehn Todesfälle, 38 Verletzte und 151 Evakuierte verzeichnet. Über beide Übungstage hinweg beläuft sich die simulierte Bilanz damit auf 14 Todesopfer und 40 Verletzte.

Tunneleinsturz und versunkenes Auto in Völkermarkt

Im Bezirk Völkermarkt simulierten die Helfer unter anderem den Einsturz des Lilienbergtunnels, weshalb der Tunnel sowie die umliegenden Straßen für den Verkehr gesperrt wurden. Ein Großaufgebot aus 110 Feuerwehrleuten, elf Rettungskräften und sieben Polizisten barg sechs Verletzte und fünf unverletzte Personen aus dem Bauwerk. Mittlerweile sind sämtliche Straßen und der Tunnel längst wieder frei befahrbar. Zudem retteten die Teams bei einer Übung an der Draubrücke sieben Verletzte sowie eine verstorbene Person. In einem weiteren Szenario stürzte ein Auto in den Klopeinersee, wo die Wasserrettung drei Insassen nur noch tot bergen konnte.Katastrophenschutzbeauftragter Christian Gamsler betont, dass sowohl drohende Einstürze als auch die zahlreichen simulierten Todesopfer eine hohe emotionale Belastung darstellten.

©LPD/Kuess | Im Bezirk Völkermarkt simulierten die Helfer unter anderem den Einsturz des Lilienbergtunnels, weshalb der Tunnel sowie die umliegenden Straßen für den Verkehr gesperrt wurden.

Spittal: 65 Menschen in Gondeln eingeschlossen

Auch im Bezirk Spittal standen die Organisationen im Dauereinsatz. Bei der Goldeckbergbahn kam es durch das Beben zum Stillstand, wodurch 65 Menschen in mehreren Gondeln festsaßen. Hubschrauber des Bundesheeres, Feuerwehren, Rotes Kreuz, Bergrettung und Alpinpolizei führten gemeinsam die Rettungsaktion durch. In Dellach im Drautal wiederum befreiten Kräfte nach Gebäudeschäden eine eingeklemmte Person am Gelände der Firma Europlast und evakuierten einen Zug – dabei kamen auch ein Hubschrauber und ein Statiker zum Einsatz. Die Bahnstrecke zwischen Oberdrauburg und Dellach wird ab Mitternacht wieder freigegeben.

©Grutschnig Sarah | Bei der Goldeckbergbahn kam es durch das Beben zum Stillstand, wodurch 65 Menschen in mehreren Gondeln festsaßen.

Öl-Austritt in Würmlach und Flugzeugabsturz in Klagenfurt

Weitere komplexe Lagen forderten die Teams in anderen Landesteilen. In Würmlach (Bezirk Hermagor) verlor eine Pipeline massiv an Druck, wodurch rund 500.000 Kubikmeter Öl austraten und aufgefangen werden mussten. Am Flughafen Klagenfurt wurde der Absturz samt Brand eines Flugzeugs trainiert, während in Dellach ein Waldbrand bekämpft werden musste.

Hoher Anteil an Ehrenamtliche

Katastrophenschutzreferent Landeshauptmann Daniel Fellner zeigte sich vom Einsatz der insgesamt 3.000 Frauen und Männer beeindruckt. Nur durch derart realistische und fordernde Übungen könnten sich die Teams auf echte Katastrophen vorbereiten, die oft eigene Gesetze hätten. Besonders hob Fellner hervor, dass sich die Kärntner Bevölkerung auf ihre Helfer verlassen könne: Zwei Drittel der 3.000 Mitwirkenden leisten diesen Dienst freiwillig und ehrenamtlich, um im Ernstfall Menschenleben zu retten.