Sonntagswetter: Nach eisigem Morgen lacht die Sonne über Kärnten

Auch am Sonntag zeigt sich das Wetter in Kärnten wieder von seiner sehr sonnigen Seite. Über den Tag verteilt ziehen lediglich dünne hohe Wolken über den Himmel.

Wer am Sonntagmorgen aus dem Fenster blickt, trifft in manchen Tälern sowie im Klagenfurter Becken zunächst auf regionale Frühnebelfelder. Diese lösen sich jedoch bald auf und machen der Sonne Platz.

Eisiger Start in den Sonntag

Bevor es freundlich wird, solltest du dich warm anziehen: In der Früh herrscht leichter bis mäßiger Frost bei Tiefstwerten zwischen minus sieben und minus ein Grad, heißt es von den Wetterexperten der Geosphere Austria. Tagsüber steigen die Temperaturen dann auf rund vier bis acht Grad an.