Unbeständige neue Woche bringt bis zu 12 Grad nach Kärnten

In Kärnten zeigt sich der Sonntag nach Frühnebel meist sonnig bei bis zu 8 Grad. In der neuen Woche wird es zunehmend wechselhaft und windig, die Temperaturen steigen aber auf milde 12 Grad.

Zum Start in die neue Woche am Montag wechseln sich viele Wolken und einzelne Regenschauer mit sonnigen Abschnitten ab.

Zum Start in die neue Woche am Montag wechseln sich viele Wolken und einzelne Regenschauer mit sonnigen Abschnitten ab.

In Kärnten gestaltet sich der heutige Sonntag nach einem frostigen Beginn bei -7 bis -1 Grad überwiegend freundlich. Flache Frühnebelfelder im Becken und in einzelnen Tälern lösen sich bis zur Mittagszeit auf, während hohe Wolkenfelder die Sonne zunächst noch leicht gedämpft durchlassen. „Am Nachmittag überwiegt dann bei nur wenigen harmlosen hohen Wolkenfeldern in ganz Kärnten generell der Sonnenschein“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Tageshöchstwerte erreichen dabei 4 bis 8 Grad.

Viele Wolken und einzelne Regenschauer

Der Abend verläuft zunächst gering bewölkt, bevor in der Nacht von Westen her dichtere hohe und mittelhohe Wolken aufziehen und sich lokal wieder Nebel bildet. Die Temperaturen sinken auf -4 bis +2 Grad. Zum Start in die neue Woche am Montag wechseln sich viele Wolken und einzelne Regenschauer mit sonnigen Abschnitten ab. Regional macht sich ein leicht föhniger Südwestwind bemerkbar und das Thermometer steigt auf 5 bis 9 Grad.

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Kräftige Höhenströmung

Am Dienstag sorgt eine kräftige westliche Höhenströmung für ein wechselhaftes Wetterbild, bei dem stellenweise auch ein lebhafter Südwestwind bis in die Täler durchgreift. „Immer wieder ziehen Wolken durch, dazwischen lockert es aber auch auf und Niederschläge bleiben die Ausnahme“, so die Meteorologen. Dazu wird es mit Höchstwerten um die 10 Grad etwas milder.

Mit Regen ist zu rechnen

Auch am Mittwoch bleibt diese westliche Höhenströmung wetterbestimmend. Nachdem die Wolken und Schauer einer nächtlichen Störung rasch abgezogen sind, stellt sich ein recht sonniger und teils windiger Tag ein, der mit bis zu 12 Grad für die Jahreszeit mild ausfällt. Gegen Ende der Arbeitswoche setzt sich der unbeständige Charakter am Donnerstag, dem 19. November, wieder stärker durch. Neben vielen durchziehenden Wolken ist zeitweise mit etwas Regen zu rechnen. „Es bleibt mit Höchstwerten bei 10 Grad eher mild“, so die Geosphere abschließend.