Gnesauer Familienbetrieb erhält Kärntner Nahversorgerbonus

Im Ortsteil Haidenbach der Gemeinde Gnesau prägt der Familienbetrieb Wunder bereits seit rund einem halben Jahrhundert das regionale Leben. Was ursprünglich als reines Gasthaus startete, vereint unter einem Dach inzwischen auch einen Beherbergungsbetrieb sowie ein eigenes Geschäft. Für dieses sogenannte „Wunder’s Kaufhaus“, in dem Antoinette und Peter Wunder Lebensmittel, Artikel des täglichen Bedarfs und Tabakwaren einer integrierten Trafik anbieten, wurde das Ehepaar nun mit dem Nahversorgerbonus des Landes Kärnten ausgezeichnet.

Beispiel für gelebte Gastfreundschaft

Anlässlich eines gemeinsamen Lokalaugenscheins mit dem Gnesauer Bürgermeister Erich Stampfer würdigte Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig die Bedeutung des vielseitigen Unternehmens für die lokale Infrastruktur: „Was Familie Wunder hier geschaffen hat, ist ein schönes Beispiel für gelebte Gastfreundschaft und unternehmerisches Engagement. Das Kaufhaus ist eine optimale Ergänzung zum Hotel- und Gastronomiebetrieb. Es bietet nicht nur den Gästen die Möglichkeit, sich mit Produkten des täglichen Bedarfs zu versorgen, sondern ist vor allem auch ein wichtiges Nahversorgungsangebot, von dem die Menschen in der Region profitieren. Diese Verbindung unterschiedlicher Angebote, getragen vom persönlichen Einsatz einer Unternehmerfamilie, macht den Betrieb besonders “, erklärte der Landesrat vor Ort.

Initiative aus dem Jahr 2020

Die finanzielle Unterstützung geht auf eine Initiative von Schuschnig und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber aus dem Jahr 2020 zurück. Sie ermöglicht eine Gesamtförderung von maximal 6.000 Euro je Unternehmen, aufgeteilt in einen Entlastungsbonus von 4.000 Euro sowie einen Regionalitätsbonus im Wert von bis zu 2.000 Euro durch Marketingleistungen des Genusslandes Kärnten. Auf diesem Weg flossen bislang mehr als zwei Millionen Euro in den Erhalt von über 360 Arbeitsplätzen. Zum Hintergrund dieser Maßnahme hielt Schuschnig fest: „Gerade im ländlichen Raum stehen unsere Nahversorger oft vor großen Herausforderungen. Mit dem Nahversorgerbonus wollen wir ihnen helfen, steigende Kosten abzufedern und Investitionen zu tätigen. Damit regionale Versorgung und Wertschöpfung auch in Zukunft vor Ort erhalten bleiben“.