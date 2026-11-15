Große Trauer um Kärntner Vereinsmenschen: „Du wirst auf unseren Sportplätzen fehlen“

Wie der SV Oberglan 1975 in den sozialen Medien mitteilte, ist Reinhold Kohlweg verstorben. „Mit großer Trauer nehmen der SV Oberglan 1975 und der SV Feldkirchen/Kärnten Abschied von Reinhold Kohlweg, einem echten Urgestein des Fußballs in unserer Gemeinde“, heißt es in der Stellungnahme des Klubs.

Kaum wegzudenken

Über viele Jahre hinweg prägte der das Geschehen rund um das runde Leder in der Region entscheidend mit und war bei den Partien der beiden Mannschaften kaum wegzudenken. „Ob bei uns in Oberglan oder bei unserem Nachbarverein, dem SV Feldkirchen: Reinhold war immer da! Als verlässlicher Ordner, treuer Unterstützer und begeisterter Fußballfan war er über viele Jahre ein fester Bestandteil unseres Vereinslebens“, schreibt der Verein in den sozialen Medien.

Brückenbauer zwischen den Vereinen

Besonders bemerkenswert war dabei seine Rolle als Brückenbauer zwischen den beiden Nachbarklubs: Obwohl auf dem Rasen um Punkte gekämpft wird, stand für ihn stets das Gemeinsame im Vordergrund. „Vereinsfarben trennen uns auf dem Spielfeld, doch Reinhold verband uns abseits davon. Er zeigte uns, dass die Liebe zum Fußball größer ist als jede sportliche Rivalität“, so der Fußballverein weiter.

„Wirst immer ein Teil unserer Fußballfamilie bleiben“

Für das jahrelange Engagement zeigen sich die Vereine dankbar: „Lieber Reinhold, für deine unzähligen Stunden am Sportplatz, deine Hilfsbereitschaft und deine außergewöhnliche Treue möchten wir dir von Herzen danken. Du wirst auf unseren Sportplätzen fehlen. Aber du wirst immer ein Teil unserer Fußballfamilie bleiben.“ Der Nachruf endet mit einem letzten Gruß beider Vereine: „Ruhe in Frieden, Reinhold! Deine schwarz-gelbe und grün-weiße Familie des SV Oberglan und SV Feldkirchen“.