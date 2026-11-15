Nur noch drei Monate

Drei Monate sind gar nichts. Und doch nähern wir uns mit Riesenschritten dem 28. Februar 2027. Das ist jener Tag, an dem in 132 Gemeinden die Bürgermeister und Gemeinderäte neu gewählt werden. Schauen wir uns die Ausgangslage an.

Im Jahr 2021 erreichte die SPÖ landesweit 39,9 Prozent, die Genossen blieben mit diesem Ergebnis de facto stabil. Die ÖVP kam vor sechs Jahren auf 24,3 Prozent, die FPÖ auf 13,8 Prozent, das Team Kärnten auf 4,3, die Grünen auf 3,6 Prozent. Ein Sonderfall sind die vielen Namenslisten, die 2021 auf 12,7 Prozent kamen. Dabei sind diese Listen auf kommunale Ebene gar nicht so einfach irgendeiner Partei zuzuordnen.

Einige Auffälligkeiten

Nun darf angenommen werden, dass der Wahlkampf erst nach den Weihnachtsfeiertagen richtig anlaufen wird. Trotzdem finden sich bereits jetzt einige Auffälligkeiten. Es ist einigermaßen verwunderlich, dass drei Monate vor der Wahl der Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt, Christian Scheider, noch immer nicht eindeutig gesagt hat, ob er wieder antreten wird oder nicht. Bei den Freiheitlichen ist andererseits vielleicht am morgigen Montag mit der Bekanntgabe einer Entscheidung zu rechnen. Immerhin ist eine hochrangig besetzte Pressekonferenz angesetzt. Wenn dies nicht geschehen sollte, heißt es, FPÖ und Scheider-Partei belauern sich nach dem Motto „Wer sich zuerst bewegt, verliert.“

Alles klar in Villach

In Villach hingegen ist alles klar, ebenso in den weiteren Kärntner Bezirksstädten. Die finanzmaroden Gemeingen haben überdies nicht nur mit knappen Kassen zu kämpfen, sondern ebenso mit kriselnden Innenstädten, abnehmender Bevölkerung, maroder Infrastruktur und mehr.

Landtagswahl 2028

Noch ist von keinem einzigen Kärntner Bürgermeister eine Königsidee gegen all diese Problemfelder zu hören gewesen. Nun ist das, was da am 28. Februar 2027 auf dem Programm steht, aber ohnehin nur der Auftakt für etwas Größeres. Ein ganzes Jahr wird dann zuerst subkutan und dann ganz offensichtlich der Wahlkampf für die Landtagswahl 2028 laufen. Da geht’s dann nicht mehr um die Bürgermeister irgendeiner kleinen Landgemeinde, es wird um den Landeshauptmann gehen. Das ist dann schon eine andere Liga. Für die Parteien beginnt trotzdem in allernächster Zukunft eine intensive Phase über die aber nicht auf dien großen Probleme vergessen werden sollte – von ausufernden Landesschulden bis zur demokrafischen Katastrophe.