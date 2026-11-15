Umfangreiche Bauarbeiten bis 2028: Spittal modernisiert Leitungsnetz

Betroffen sind Bereiche rund um die Ortenburger Straße (ab der Forstgartenstraße südwärts), die Forstgartenstraße bis zur Strabag, Zur Seilbahn, Draulände, Mitterweg, Waldstraße, der südliche Drauweg sowie Teile von Am Waldrand und der Porciastraße.

Zahlreiche Verbesserungen

Bis vor dem Sommer 2028 sollen sämtliche Arbeiten einschließlich des Straßenbaus abgeschlossen sein. Bürgermeister Gerhard Köfer betont die Bedeutung des Vorhabens: „Trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen investieren wir in eine moderne, sichere und zukunftsfitte Infrastruktur für die Bevölkerung. Gleichzeitig nutzen wir die Arbeiten für Verbesserungen bei Beleuchtung und Breitbandausbau.“ Im Zuge der Bauarbeiten wird das gesamte Wasserleitungsnetz im betroffenen Gebiet auf den neuesten Stand gebracht. „Rund 2,6 Kilometer Trinkwasserleitungen werden dafür verlegt. Zudem verbessern elf zusätzliche Hydranten die Löschwasserversorgung“, erklärt Infrastruktur-Referent Christoph Staudacher. Parallel dazu modernisiert die Stadt das Kanalnetz und treibt die schrittweise Trennung von Regen- und Schmutzwasser voran. Dafür werden insgesamt rund 980 Meter Abwasser- und 970 Meter Regenwasserkanäle neu gebaut oder saniert. So kann Regenwasser künftig besser vor Ort versickern und das Grundwasser anreichern, während gleichzeitig die Kläranlage und das Kanalnetz nachhaltig entlastet werden.

Arbeiten bündeln

Um erneute Grabungen zu verhindern, bündelt die Stadtgemeinde verschiedene Bauvorhaben und treibt im selben Zug auch den Breitbandausbau sowie die Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung voran. „Dadurch können Arbeiten gebündelt und wiederholte Baustellen vermieden werden. Im Rahmen der budgetären Möglichkeiten werden zudem Straßenflächen außerhalb der Leitungsgräben saniert“, fassen Köfer und Staudacher die Vorteile zusammen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2026 um 09:52 Uhr aktualisiert